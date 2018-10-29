"Афродизец нашего проекта": квартальцы жестко высмеяли выступление Тищенко на Танцах со звездами (видео)

Пародия на выступление Николая Тищенко на Танцах со звездами 2018 от "Студия Квартал 95"

Пародию на украинского ресторатора, экс-участника Танцев со звездами 2018 Николая Тищенко зрители увидели во время свежего выпуска "Вечерний квартал", премьера которого состоялась 27 октября. Так, внимание "Студии Квартал 95" не обошло стороной выступление Тищенко с партнершей DJ NANA во время первого эфира Танцев. Напомним, что тогда пара исполнила страстную сальсу. Однако члены жюри проекта назвали этот номер "вульгарным", после чего за Николаем даже закрепилось прозвание "альфа-самец".

Актеры "Студии Квартал 95" решили обыграть этот эпизод по-своему, высмеяв развязное поведение Тищенко на Танцах со звездами. При этом роль Тищенко досталась пародисту Владимиру Зеленскому. Соответствующая пародия появилась на YouTube-канале "Квартал 95".

"На паркете — секс-символ нашего проекта Николай Тищенко. Альфа-танцор, эрресторатор, афродизец нашего проекта. Встречайте!" — шутит актер Юрий Крапов, которому досталась пародия на ведущего Танцев со звездами Юрия Горбунова.

После "выступления Зеленского-Тищенко", ведущий якобы спрашивает, кто поддерживает ресторатора в зале. На что Зеленский отвечает:

"Меня поддерживала моя супруга".

"А как ее зовут?" — спрашивает ведущий.

"Отдельная история. Вы знаете, это еще было в ЗАГСе. Я захотел, чтобы моя жена взяла мою фамилию... и имя. Я считаю, что на самом деле справедливо, что сексом с Николаем Тищенко может заниматься только Николай Тищенко", — шутят квартальцы.

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Членов жюри Танцев со звездами пародируют Александр Пикалов (Монатик), Лена Кравец (роль Катерины Кухар) и Евгений Кошевой (роль Влада Ямы).

"Николай, до вас здесь танцевала Оксана Марченко. И в ее танце отчетливо чувствовалась "нога Москвы". В то же время как ваш танец, Николай, это ритмичная, выразительная, выстраиваемая в определенную композицию херня", — говорит "Кравец-Кухар".

"Скандальное" выступление Николая Тищенко во время первого эфира Танцев со звездами 2018

Пользователи сети поспешили оставить свои впечатления от пародии.

"Вот для чего Зеленский качался, все ради пародии", — пишет

Jewelery artist.

"Это самое смешное, что я видела за полгода! Живу за морями и не знаю, кто этот Тищенко... но прикольно﻿", — отмечает vira lyushnyak.

"Я вот об этом человеке не знал до этого выпуска и думал, что они странно перегибают, но оказалось, что было даже преуменьшение) Странный чел этот Тищенко", — комментирует Глеб Василенко.

Скриншот комментариев: youtube.com/Студия Квартал 95 Online

Напомним, 28 октября состоялся уже 10-й по счету эфир Танцев со звездами 2018. Выпуск прошел под темой "Обмен партнерами". Кроме того, разогревала зал группа The Hardkiss — специальный гость проекта.

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