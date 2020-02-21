Ніколи не пробачу фізичне насильство: Ксенія Мішина зробила відверте зізнання

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

Актриса розповіла, що ніколи не зможе пробачити чоловікові

Попудярная українська актриса і переможниця Танців з зірками 2019 Мішина Ксенія не любить поширюватися про своє особисте життя. Знаменитість одна виховує 7-річного сина Платона і намагається проводити з хлопчиком як можна більше часу - так, цієї зими вони встигли удвох відпочити в Єгипті, де також відвідали знамениті піраміди. А ось про колишнього чоловіка артистка згадує рідко. Перед прем'єрою серіалу "Ти тільки мій", в якому вона знялася, Ксенія розповіла в інтерв'ю про сина, стосунки з чоловіками і кар'єру, передає "Сегодня".

Актриса зазначила, що раз вони з батьком її дитини так і не одружилися, значить, так було треба.

"Я волію думати, що так треба було. Він не спілкується з сином", - розповіла Мішина.

Що стосується виховання сина, на думку артистки, головне - любити дитину.

"Просто я його люблю. Я не знаю, як виховувати чоловіків. Вважаю, що жінка може подарувати синові тільки турботу і любов, навчити якимось тонкощам душі", - говорить Ксенія.

Фото: Ксенія Мішина з сином (instagram.com/misha.k.ua)

А у відносинах з чоловіком вона ніколи не змогла б пробачити брехню і насильство.

"Брехню. Якщо ти довго живеш з чоловіком, якщо у вас сильний фізичний і душевний зв'язок – відчувається кожен момент. Жіноча інтуїція дуже тонка. Також фізичне насильство – у моєму житті було, і я цього ніколи не прийму", - відверто поділилася знаменитість.

Вона також зізналася, що навчилася трохи закриватися від людей, щоб захистити себе.

"На роботі буває так, що з першого дня розумієш – нічого не склалося, з режисером не зійшлося, з групою. Тоді ти обособлюєшся і починаєш самостійно існувати. Я вмію собі забороняти, включаю холодний розум. В цьому плані я себе трішечки виховала", - розповіла актриса.

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

При цьому Мішина та ще мрійниця: "Я дуже люблю мріяти. Скільки себе пам'ятаю – мені завжди подобалося щось вигадувати, фантазувати. Якось зазвичай я мрію в бік своєї професії, наприклад, який би хотіла отримати відгук про останній свій серіал. Зараз моє серце зайняте роботою".

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина зворушила пронизливою ніжністю з сином в ефектній спільній фотосесії.