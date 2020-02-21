Никогда не прощу физическое насилие: Ксения Мишина сделала откровенное признание

Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

Актриса рассказала, что никогда не сможет простить мужчине

Попудярная украинская актриса и победительница Танцев со звездами 2019 Ксения Мишина не любит распространяться о своей личной жизни. Знаменитость одна воспитывает 7-летнего сына Платона и старается проводить с мальчиком как можно больше времени - так, этой зимой они успели вдвоем отдохнуть в Египте, где также посетили знаменитые пирамиды. А вот о бывшем муже артистка вспоминает редко. Перед премьерой сериала "Ты только мой", в котором она снялась, Ксения рассказала в интервью о сыне, отношениях с мужчинами и карьере, передает "Сегодня".

Актриса отметила, что раз они с отцом ее ребенка так и не поженились, значит, так было надо.

"Я предпочитаю думать, что так надо было. Он не общается с сыном", - поведала Мишина.

Что касается воспитания сына, по мнению артистки, главное - любить ребенка.

"Просто я его люблю. Я не знаю, как мужчин воспитывать. Считаю, что женщина может подарить сыну только заботу и любовь, научить каким-то тонкостям души", - говорит Ксения.

Фото: Ксения Мишина с сыном (instagram.com/misha.k.ua)

А в отношениях с мужчиной она никогда не смогла бы простить ложь и насилие.

"Вранье. Если ты долго живешь с мужчиной, если у вас сильная физическая и душевная связь – чувствуется каждый момент. Женская интуиция очень тонкая. Также физическое насилие – в моей жизни было, и я этого никогда не приму", - откровенно поделилась знаменитость.

Она также призналась, что научилась немного закрываться от людей, чтобы защитить себя.

"На работе бывает так, что с первого дня понимаешь – ничего не сложилось, с режиссером не сошлось, с группой. Тогда ты обособляешься и начинаешь самостоятельно существовать. Я умею себе запрещать, включаю холодный ум. В этом плане я себя немножечко воспитала", - рассказала актриса.

Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

При этом Мишина та еще мечтательница: "Я очень люблю мечтать. Сколько себя помню – мне всегда нравилось что-то придумывать, фантазировать. Как-то обычно я мечтаю в бок своей профессии, например, какой бы хотела получить отклик о последнем своем сериале. Сейчас мое сердце занято работой".

Напомним, ранее Ксения Мишина растрогала пронзительной нежностью с сыном в эффектной совместной фотосессии.