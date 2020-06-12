Ніколи не була такою відвертою: Могилевська показала видовищний фільм-історію про кохання під замком

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка постала перед шанувальниками у несподіваних образах

Наталя Могилевська намагається дивувати своїх шанувальників – нещодавно вона заінтригувала заявою про те, що оновилася і готова представити нову себе. Так, співачка дійсно приготувала для фанів щось незвичайне – чуттєвий, ніжний і одночасно видовищний міні-фільм про любов на карантині "Любов - то велика сила", який складається з п'яти кліпів співачки на нові версії хітів, що вже встигли полюбитися її шанувальникам. У кожній з історій артистка була в новому і часом несподіваному образі і навіть взялася за ніж.

Прем'єра відео відбулася на музичному каналі М1 і YouTube-каналі зірки Режисером міні-фільму став Герман Ненов.

"Це історія кохання під замком, яка була створена під натхненням карантинної ситуації. Люди опинилася на самоізоляції і лицем до лиця зі своїми проблемами, труднощами і з їх любов'ю, так ось цей фільм про те, чи може любов вижити під замком", - прокоментувала Наталія.

Наталя Могилевська dв міні-фільмі показала розкішне декольте (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Фільм про стосунки, про ті стадії, які чекають нас , про надію, яка вмирає останньою. Я такою відвертою ніколи не була", - поділилася враженнями артистка в Instagram.

Наталя Могилевська з'явилася у фільмі-кліпі в абсолютно різних образах (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Такою Наталію ви ще ніколи не бачили", - запевнив Герман Ненов, який у кожній історії показав різні грані любові і зумів по-новому розкрити співачку перед глядачами.

До речі, в міні-фільмі, тривалістю близько 11 хвилин, Наталія танцює у відвертій сукні з ножем в руках, б'є посуд і навіть позує в душі у прозорому плащі-накидці, демонструє чуттєвість, пристрасть і ніжність закоханої жінки, а також відповідає на головне питання: чи може вижити любов під замком?

Відео: Youtube/Mogylevskaya

Раніше Наталія Могилевська поділилася чуттєвим фото в ніжному і звабливому образі в пікантному вбранні.

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Автор: Lite