Шикарна королева: Могилевська зачарувала ніжним фото з оголеною спиною

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка вразила шанувальників своєю красою

Наталія Могилевська, яка нещодавно показала унікальне відео з "Танців з зірками", де схудла на 20 кілограмів, порадувала своїх шанувальників новою фотографією з оголеною спиною. Даний знімок популярна українська співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.

На фото артистка стоїть спиною в бежевому платті на чорному тлі. При цьому співачка підкреслила, що звичка носити сукні кожен день здатна змінити життя жінки та зробити її щасливою.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Користувачі мережі прокоментували фотографію Могилевської.

Вау! Найулюбленіша і шикарна королева;

Шикарна!!! Дівчатка повинні завжди бути дівчатками. Сукні вогонь;

21 день у сукні! Прекрасний початок для того, щоб згадати, що жінка + сукня - це красиво. А то всі одягалися в штани...

Супер;

Наталя в сукні просто вогонь;

Наталія ваше плаття супер, але моє перше літнє плаття буде чорним;

Люблю вас ніжно. Ви приголомшлива. Краща серед зірок нашої України. Дякую за всю вашу роботу і душу...

Красиво, як янголятко.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Наталя Могилевська під час карантину зазвичай не радувала шанувальників новими фото, а показувала кадри з особистого архіву. Але одного разу вона все ж таки приголомшила шанувальників пікантним фотосетом, одягнувши білий піджак на голе тіло і засвітивши бюст.

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Автор: Іван Романенко