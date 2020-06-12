Никогда не была такой откровенной: Могилевская показала зрелищний фильм-историю о любви взаперти

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица предстала перед поклонниками в неожиданных образах

Наталья Могилевская старается удивлять своих поклонников – недавно она заинтриговала заявлением о том, что обновилась и готова представить новую себя. Так, певица действительно приготовила для фанов нечто необычное – чувственный, нежный и одновременно зрелищный мини-фильм о любови на карантине "Любов - то велика сила", который состоит из пяти клипов певицы на новые версии уже успевших полюбиться ее поклонникам хитов. В каждой из историй артистка была в новом и порой неожиданном образе и даже взялась за нож.

Премьера видео состоялась на музыкальном канале М1 и YouTube-канале звезды Режиссером мини-фильма стал Герман Ненов.

"Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти", - прокомментировала Наталья.

Наталья Могилевская dв мини-фильме показала роскошное декольте (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Фильм о взаимоотношениях, о тех стадиях, которые ждут нас , о надежде, которая умирает последней. Я такой откровенной никогда не была", - поделилась впечатлениями артистка в Instagram.

Наталья Могилевская предстала в фильме-клипе в совершенно разных образах (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Такой Наталью вы еще никогда не видели", - заверил Герман Ненов, который в каждой истории показал разные грани любви и сумел по-новому раскрыть певицу перед зрителями.

К слову, в мини-фильме, продолжительностью около 11 минут, Наталья танцует в откровенном платье с ножом в руках, бьет посуду и даже позирует в душе в прозрачном плаще-накидке, демонстирует чувственность, страсть и нежность влюбленной женщины, а также отвечает на главный вопрос: может ли выжить любовь взаперти?

Видео: Youtube/Mogylevskaya

Ранее Наталья Могилевская поделилась чувственным фото в нежном и соблазнительном образе в пикантном наряде.

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Автор: Lite