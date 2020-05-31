Просто розвага: Наталя Могилевська зізналася, що захопилася стрип пластикою

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка розповіла, що займається танцями буквально з ранку до вечора

Любов української співачки Наталії Могилевської до танців відома давно - вона два рази брала участь в шоу "Танці з зірками", перший раз посівши друге місце, а в 2017 році таки отримавши заповітний кубок в парі з Ігорем Кузьменко. З тих пір її пристрасть лише зміцніла і артистка продовжує займатися танцями, пробуючи себе у різних стилях і напрямках. Так, в інтерв'ю "Світському життю" вона зізналася, що не уявляє своє життя без танців.

Як зізналася Наталя, у неї є декілька партнерів для різних стилів танців, а новим захопленням став спокусливий strip dance. А завдяки карантину у неї з'явилося багато вільного часу.

"У мене є партнери, яких я дуже люблю. Один партнер вчить мене сучасного танцю, партнерка вчить мене взагалі на підборах танцювати дуже цікаві речі, типу strip dance. Це просто моя розвага. Ще у мене є неймовірний партнер з бальних танців. Тобто я дійсно танцюю весь час з ранку і до вечора", - поділилася 44-річна Могилевська.

Не даремно ж вона отримала на паркеті жартівливе прізвисько "Легенда Олексіївна"!

Крім танців, артистка годинами займається у вокальній студії. За час карантину зірка записала альбом "Любов – то велика сила", де представила свої хіти в джазовій обробці.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, що Наталя Могилевська під час карантину зазвичай не радувала шанувальників новими фото, а показувала кадри з особистого архіву. Але одного разу вона все ж таки приголомшила шанувальників пікантним фотосетом, одягнувши білий піджак на голе тіло і засвітивши апетитний бюст.

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Автор: Lite