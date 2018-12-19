Нікітюк, Педан та інші розповіли, що їм подарував святий Миколай

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Українські ведучі поділилися, що знайшли під подушкою

Щорічно 19 грудня в Україні і інших країнах святкується День святого Миколая. У цей день від Чудотворця чекають сюрпризів і подарунків під подушкою, і навіть дорослі хочуть відчути себе дітьми і отримати презент. Українські телеведучі не виняток - Леся Нікітюк, Олександр Педан, Макс Сосновський та інші розповіли, чи знайшли вони щось під подушкою вранці. Про це повідомила прес-служба "Нового каналу".

Як зізналася "багіня ламінату", вона була хорошою дівчинкою, тому добрий Миколай приніс їй солодощі.

"Весь рік я була дуже хорошою дівчинкою, - сміється Никитюк. - Тому мені під подушку Миколайчик приніс щось дуже солодке і дуже шоколадне. Що саме, не скажу, бо не знаю! Просто коли прокинулася, то вся моя постіль, піжами і я теж були в шоколаді. І всі в цей день, і весь цей рік бажаю найголовнішого – бути в шоколаді! А ще щоб не відключали гарячу воду – з нею шоколад легше відмивається (сміється)".

Фото: прес-служба "Нового каналу"

Педан ж сам виступив Миколайчиком для своїх дітей.

"Я нічого не отримав під подушку. Але розг немає - вже добре! Хоча все ще сподіваюся, що хтось до кінця дня підкине мені якісь шкарпетки (сміється). А ось діти мої щасливі. Марчик вперше сам розгортав подарунок і грав ним весь ранок. Ми йому з дружиною подарували екскаватор, який він називає "р-р-р". А Лера напередодні вперше попросила книгу Філа Найта про історію заснування компанії Nike. До неї ми поклали ще шкарпетки, футболки, а дружина - якісь різні дівочі штучки", - поділився Олександр.

Фото: прес-служба "Нового каналу"

А до ведучої соціального реаліті "Таємний агент" Каті Павлюченко святий прийшов навіть раніше часу.

"Мабуть, в цьому році я була дуже хорошою дівчинкою, адже Миколай підготувався заздалегідь – прийшов до мене на півтижня раніше. Я тільки повернулася з подорожі! Не можу говорити, де була, скажу тільки, що побувала в місці, де найсмачніші шашлики і глінтвейн. Причому це не холодна країна. А під ялинкою мене чекав ще один подарунок! Щоб мені не було прикро, що дітям лежать подаруночки, а мені ні. Я знайшла презентацію свого проекту – дитячого еко-садка майбутнього!" - розповіла телезірка.

Фото: прес-служба "Нового каналу"

Герой серіаліті "Київ вдень і вночі" і учасник першого сезону "Топ-моделі по-українськи" Макс Сосновський досі чекає в гості святого Миколая.

"Мій святий Миколай живе в Могилеві-Подільському. А ви бачили, як жахливо у нас дороги чистять? Загалом, він не встиг доїхати до мене в Київ. Але пообіцяв принести класну олдскульну джинсову куртку і смугасті штани. Так що я його дуже сильно чекаю! Сподіваюся, до 31 грудня доїде. А то доведеться зустрічати Новий рік в трусах. Тому що подарунок на святого Миколая – це ще і мій святковий look", - зазначив він.

Фото: прес-служба "Нового каналу"

Нагадаємо, раніше суддя вокального шоу, продюсер і музикант Потап похвалився подарунками від Святого Миколая. "Приємно ,що святий Миколай не забуває про мене ,спасибі йому)) St.Nicolas presents is Bang!", - підписав Потап фото з подарунками.

Ми також писали про те, що українська "Королева ночі" Оля Полякова лаконічно привітала своїх прихильників з Днем святого Миколая, Так, на своїй instagram-сторінці Полякова опублікувала коротке відео, де закликала кожного творити добро.

Факти про Лесю Никитюк (Відео: РБК-Україна)