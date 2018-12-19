Никитюк, Педан и другие рассказали, что им подарил святой Николай

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Украинские ведущие поделились, что нашли под подушкой

Ежегодно 19 декабря в Украине и других странах празднуется День святого Николая. В этот день от Чудотворца ждут сюрпризов и подарков под подушкой, и даже взрослые хотят почувствовать себя детьми и получить презент. Украинские телеведущие не исключение - Леся Никитюк, Александр Педан, Макс Сосновский и другие рассказали, нашли ли они что-то под подушкой этим утром. Об этом сообщает пресс-служба "Нового канала".

Как призналась "багиня ламината", она была хорошей девочкой, поэтому добрый Николай принес ей сладости.

"Весь год я была очень хорошей девочкой, - смеется Никитюк. - Поэтому мне под подушку Николайчик принес что-то очень сладкое и очень шоколадное. Что именно, не скажу, потому что не знаю! Просто когда проснулась, то вся моя постель, пижама и я тоже были в шоколаде. И всем в этот день, и весь этот год желаю главного – быть в шоколаде! А еще чтобы горячую воду не отключали – с ней шоколад легче отмывается (смеется)".

Фото: пресс-служба "Нового канала"

Педан же сам выступил Николайчиком для своих детей.

"Я ничего не получил под подушку. Но розг нет - уже хорошо! Хотя все еще надеюсь, что кто-то к концу дня подбросит мне какие-то носки (смеется). А вот дети мои счастливы. Марчик впервые сам разворачивал подарок и играл ним все утро. Мы ему с женой подарили экскаватор, который он называет "р-р-р". А Лера накануне впервые попросила книгу Фила Найта об истории основания компании Nike. К ней мы положили еще носочки, футболки, а жена - какие-то разные девчачьи штучки", - поделился Александр.

Фото: пресс-служба "Нового канала"

А к ведущей социального реалити "Тайный агент" Кате Павлюченко святой пришле даже раньше времени.

"Видимо, в этом году я была очень хорошей девочкой, ведь Николай подготовился заранее – пришел ко мне на полнедели раньше. Я только вернулась из путешествия! Не могу говорить, где была, скажу только, что побывала в месте, где самые вкусные шашлыки и глинтвейн. Причем это не холодная страна. А под елочкой меня ждал еще один подарок! Чтобы мне не было обидно, что детям лежат подарочки, а мне нет. Я нашла презентацию своего проекта – детского эко-садика будущего!" - рассказала телезвезда.

Фото: пресс-служба "Нового канала"

Герой сериалити "Киев днем и ночью" и участник первого сезона "Топ-модели по-украински" Макс Сосновский до сих пор ждет в гости святого Николая.

"Мой святой Николай живет в Могилеве-Подольском. А вы видели, как ужасно у нас дороги чистят? В общем, он не успел доехать ко мне в Киев. Но пообещал принести классную олдскульную джинсовую куртку и полосатые брюки. Так что я его очень сильно жду! Надеюсь, к 31 декабря доедет. А то придется встречать Новый год в трусах. Потому что подарок на святого Николая – это еще и мой праздничный look", - отметил он.

Фото: пресс-служба "Нового канала"

Напомним, ранее судья вокального шоу, продюсер и музыкант Потап похвастался подарками от Святого Николая. "Приятно ,что святой Николай не забывает про меня ,спасибо ему)) St.Nicolas presents is Bang!", - подписал Потап фото с подарками.

Мы также писали о том, что украинская "Королева ночи" Оля Полякова лаконично поздравила своих поклонников с Днем святого Николая, Так, на своей instagram-страничке Полякова опубликовала короткое видео, где призвала каждого творить добро.

Факты о Лесе Никитюк (Видео: РБК-Украина)