Ніжна півонія: Тіна Кароль заворожила чуттєвими фото в білосніжному міні

Тіна Кароль останнім часом балує своїх численних шанувальників гарячими та відвертими фото, на яких демонструє всі переваги своєї приголомшливої фігури. При цьому співачка не перетинає межу вульгарності і знімки виходять сексуальними і в той же час естетичними. На нових кадрах поп-діва зображена в білосніжній міні-сукні, прикрашеній ажурними воланами.

На чуттєвих кадрах Тіна сидить на лавці, піднявши одну ногу і задумливо дивлячись вниз. Артистка зробила об'ємну зачіску, а макіяж обрала у м'яких та природних тонах. Гра світла і тіні додає знімкам особливою літньої атмосфери.

Тіна Кароль підкорила ніжними фото в міні-сукню (фото: instagram.com/tina_karol)

Фолловери розсипалися в захоплених компліментах, називаючи Кароль ніжним піоном і визнаючи, що це просто якась неземна краса.

Неземна краса!

Така дуже гарна

ой, пупсонышь

Господи, ну що ж ви Тіна з нами робите

Ааай, гаряче. Погляд кішечки

Мій мозок Тіна Кароль з'їла, приємного апетиту

Ніжна кішечка

Мама кішка ніжитися на сонечку

Квіточка

Неймовірна

Шалено красива

Скріншот коментарів

А в розділі сториз зірка поділилася милим домашнім фото без макіяжу - Тіна позувала в своєму саду на тлі троянд у джинсовій куртці і кепці.

Тіна Кароль похвалилася натуральною красою (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль отримала престижну нагороду - українській поп-діві було присвоєно Орден княгині Ольги III ступеня.