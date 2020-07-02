Нежный пион: Тина Кароль заворожила чувственными фото в белоснежном мини

Тина Кароль в последнее время балует своих многочисленных поклонников горячими и откровенными фото, на которых демонстрирует все достоинства своей потрясающей фигуры. При этом певица не пересекает черту вульгарности и снимки получаются сексуальными и в то же время эстетичными. На новых кадрах поп-дива запечатлена в белоснежном мини-платье, украшенном ажурными воланами.

На чувственных кадрах Тина сидит на скамейке, подняв одну ногу и задумчиво глядя вниз. Артистка сделала объемную прическу, а макияж предпочла в мягких и естественных тонах. Игра света и тени добавляет снимкам особенной летней атмосферы.

Тина Кароль покорила нежными фото в мини-платье (фото: instagram.com/tina_karol)

Фолловеры рассыпались в восхищенных комплиментах, называя Кароль нежным пионом и признаваясь, что это просто какая-то неземная красота.

Неземная красота!

Такая сильно красивая

ой, пупсонышь

Господи ну что же вы Тина с нами делаете

Ааай, горячо. Взгляд кошечки

Мой мозг Тина Кароль съела, приятного аппетита

Нежная кошечка

Мама кошка нежиться на солнышке

Цветочек

Неймовірна

Безумно красивая

Скриншот комментариев

А в разделе сториз звезда поделилась милым домашним фото без макияжа - Тина позировала в своем саду на фоне роз в джинсовой куртке и кепке.

Тина Кароль похвасталась натуральной красотой (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль получила престижную государственную награду - украинской поп-диве был присвоен Орден княгини Ольги III степени.