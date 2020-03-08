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Ніжність і відданість: Настя Каменських без косметики "заговорила" мовою квітів

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.03.2020 - 10:58
Ніжність і відданість: Настя Каменських без косметики "заговорила" мовою квітів
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла про символи, закладені в букеті квітів

Настя Каменських на вікенд залишилася вдома без коханого чоловіка Потапа – репер разом з сином відправився до Барселони на футбольний матч, щоб провести час у чоловічій компанії і насолодитися грою професіоналів на полі. Але співачка не сумує, і без подарунка вона не залишилася. Артистка опублікувала в Instagram ніжне і щасливе фото з букетом троянд, а також пояснила символіку кольорів.

Зірка вирішила не робити макіяж – вона виглядає свіжо і природно, променисто посміхається на камеру і тримає в руках ніжний букетик троянд. На Насті – блеоснежная водолазка і світлі джинси.

"Жінки дуже люблять квіти. Кожен букет - це завжди прояв різних почуттів та емоцій. У мене немає однієї улюбленої квітки", - зізналася вона.

Ніжність і відданість: Настя Каменських без косметики &quot;заговорила&quot; мовою квітів

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зазначила, що на мові квітів букет з троянд – "це нагадування про величну силу жінки".

"Силі безмежної мужності, пристрасті, відданості і любові. Троянди, які означають досконалість, мудрість та красу. Залежно від кольору можна висловити різні емоції і почуття. Наприклад, червона - це бажання і пристрасть. А білі троянди - це символ ніжності, світла та чарівності", - пояснила квіткову символіку Настя.

Шанувальники не упустили можливість привітати артиску з Міжнародним жіночим днем і залишити для неї витончені компліменти.

  • Як же ви первтілился
  • З святом весни, чарівності, краси і жіночності ! Бажаю весняного настрою, безмежного щастя, міцного здоров'я і хай на душі буде завжди світло і радісно.
  • Настя, ви просто красуня
  • Красуня
  • Настя, Ти незрівнянна з Будь-яким букетом квітів у руках і без нього... Та що там!!! Настя, ти сама як вічно красива квітуча квітка, в якій Вогонь твоїх очей і Пристрасть, і Любов, і Вічна Молодість!

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських показала чуттєвий ефектний фотосет для чоловічого журналу.

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