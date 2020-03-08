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Нежность и преданность: Настя Каменских без косметики "заговорила" на языке цветов

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.03.2020 - 10:58
Нежность и преданность: Настя Каменских без косметики "заговорила" на языке цветов
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица рассказала о символах, заложенных в букете цветов

Настя Каменских на уикенд осталась дома без любимого мужа Потапа – рэпер вместе с сыном отправился в Барселону на футбольный матч, чтобы провести время в мужской компании и насладиться игрой профессионалов на поле. Но певица не унывает, и без подарка она не осталась. Артистка опубликовала в Instagram нежное и счастливое фото с букетом роз, а также пояснила символику цветов.

Звезда предпочла не делать макияж – она выглядит свежо и естественно, лучезарно улыбается на камеру и держит в руках нежный букетик роз. На Насте – блеоснежная водолазка и светлые джинсы.

"Женщины очень любят цветы. Каждый букет - это всегда проявление разных чувств и эмоций. У меня нет одного любимого цветка", - призналась она.

Нежность и преданность: Настя Каменских без косметики &quot;заговорила&quot; на языке цветов

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица отметила, что на языке цветов букет из роз – "это напоминание о величественной силе женщины".

"Силе безграничной храбрости, страсти, преданности и любви. Розы, которые означают совершенство, мудрость и красоту. В зависимости от цвета можно выразить разные эмоции и чувства. Например, красная - это желание и страсть. А белые розы - это символ нежности, света и очарования", - пояснила цветочную символику Настя.

Поклонники не упустили возможность поздравить артиску с Международным женским днем и оставить для нее изящные комплименты.

  • Как же вы перевоплотились
  • С праздником весны, очарования, красоты и женственности ! Желаю весеннего настроения, бескрайнего счастья, крепкого здоровья и пусть на душе будет всегда светло и радостно.
  • Настя, вы просто красавица
  • Красотка
  • Настя, Ты бесподобна с Любым букетом цветов в руках и без него... Да что там!!! Настя, ты сама как вечно красивый цветущий цветок, в котором Огонь твоих глаз и есть Страсть, и Любовь, и Вечная Молодость!

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских показала чувственный эффектный фотосет для мужского журнала.

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