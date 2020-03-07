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Вилитий матуся: Потап із сином в Барселоні розчулив новими фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.03.2020 - 22:46
Вилитий матуся: Потап із сином в Барселоні розчулив новими фото
Потап із сином Андрієм (Фото: instagram.com/realpotap)

Потап показав нові фото з відпочинку з сином в Іспанії

Потап відправився з сином Андрієм до Іспанії та вже похвалився цілою серією веселих і милих фото з відпочинку в Барселоні, але для повної "звітності" артист продовжив сімейну зйомку. Чоловіча компанія гуляла вулицями казкового міста, відвідувала футбольні магазини та взагалі заряджалися позитивом.

На своїй сторінці в Instagram репер виклав нову порцію кадрів, чим потішив армію шанувальників і зібрав масу захоплених відгуків.

Для прогулянки Потап вибрав легку білу куртку-вітровку і темні зручні "спортикви", а на голові у артиста чорна бейсболка.

Вилитий матуся: Потап із сином в Барселоні розчулив новими фото

Потап в Барселоні (Фото: instagram.com/realpotap)

Хлопчик утеплився в червоно-синю куртку, під якою був чорний бомпер (ймовірно, батьків). На голові у Андрія чорна шапка.

Відео: Потап із сином гуляють по Барселоні

Вилитий матуся: Потап із сином в Барселоні розчулив новими фото

Син Потапа Андрій (Фото: instagram.com/realpotap)

Користувачі мережі бажають Потапу з сином веселого яскравого відпочинку в красивому місті та зазначають, що хлопчик дуже схожий на маму.

  • Який хлопчик класний;
  • Ех Барселона...як же там красиво;
  • Небо просто дивовижне;
  • Малій крутий!
  • А синочка, вилитий матусю, дай боже йому щастя, кажуть, коли син схожий на маму, значить все Ок!
  • Що це за дівчинка...

Вилитий матуся: Потап із сином в Барселоні розчулив новими фото

Фото: скрін коментарів instagram.com/realpotap

До речі, раніше Потап і його син Андрій повеселили мережу запальними танцями на камеру.

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