Спокуслива Настя Каменських знялася у пікантній фотосесії для чоловічого журналу

Фото: Настя Каменських xxl.ua)

Співачка прикрасила обкладинку українського XXL і позувала у відвертих вбраннях

Настя Каменських по праву пишається своєю фігурою - співачці вдалося помітно схуднути і підтягти форми, так що тепер вона з задоволенням підкреслює їх відвертими нарядами і частенько позує в купальниках. Так, днями співачка похвалилася пишним бюстом, одягнувши сріблясту міні-сукню з відкритими плечима. Тепер же шанувальникам з'явиться відмінний шанс намилуватися на спокусливу артистку - Настя стала головною героїнею весняного номера чоловічого журналу XXL Ukraine і знялася у пікантній фотосесії.

Знімок обкладинки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На спекотному фото Каменських з'явилася в чорній спідниці з відвертими розрізами на стегнах і незвичайному короткому топі, виконаному з круглих сріблястих частин. Ефектний образ доповнюють масивні сережки і цікава зачіска - волосся співачки зібране ззаду і ефектно спадає на груди і плечі.

"New cover. Весна - це різні настрої. Від ніжних квітучих бутонів до буйних і зухвалих фарб. В моїй новій фотосесії для журналу XXL ви побачите цю яскраву палітру настроїв", - прокоментувала співачка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Також Настя приміряла звабливі блузки, спідниці, боді і сукні, а на деяких кадрах позує на тлі джунглів або ж басейну.



"Новий номер чоловічого журналу XXL по-справжньому весняний. Переважно завдяки чарівній NK – Насті Каменських. Співачка, яка першою серед українських зірок вийшла на світовий музичний ринок і підкорила Латинську Америку, прикрасила обкладинку", – презентували спільну роботу представники видання.

Фото: Настя Каменських (xxl.ua)

Шанувальники почали обсипати співачку компліментами, при цьому багато відзначили, що на фото з обкладинки вона схожа на молоду Дженніфер Лопес.

Косить під Джей Ло!Але красиво!

щось @jlo скидається фотка. Настуся бомба як завжди

Elifante супер

З першого погляду подумав, що Дженніфер Лопес

Молода JLO

Настя, ну спекотна іспанка!

Чудовий Ельф

ДЖЕНІФЕР покращала - подумала я

шикарно

Вагінь дівка

Ого.по - новому, і дуже красиво

Українська Джей Ло

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських показала, як носити трендовий подовжений піджак в клітку. Вона вирішила скомпонувати його з чорними велосипедками, а талію підкреслила широким текстильним поясом.