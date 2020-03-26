Нежность и красота: Лилия Подкопаева в пикантном мини похвасталась стройными ножками

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка очаровала сеть романтическим кадром

Лилия Подкопаева, которая в сентябре прошлого года в третий раз стала мамой и родила прекрасную доченьку Эвелину, довольно быстро вернула себе прекрасную форму и уже не раз восхищала поклонников стройными формами. Сейчас гимнастка часто проводит время у океана, поражая фигурой в купальнике и наслаждаясь прогулками по пирсу с собакой. А на новом снимке в Instagram мама троих детей заворожила красотой и нежностью.

Лилия опубликовала кадр из романтического фотосета на природе - 41-летняя звезда запечатлена в поле, сидящей на сене на черной подстилке. Она позирует в пикантном полупрозрачном мини-платье красного цвета и черных ботинках, демонстрируя стройные подтянутые ножки.

Волосы гимнастки распущены, в руках она держит белый цветок и задумчиво глядит вдаль.

"замечать красоту маленьких вещей", - интригующе подписала фото Подкопаева.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Поклонники остались в восторге от эффектного кадра и принялись осыпать Лилию комплиментами.

Как красиво и необычно)!!!!

Очень, очень красивая

красотка

принцесссаа

Идеал красоты!!!!!

Очень красивое фото

Красотка , супер !!!

Все ммммммм, но платье супер!!

Нежная, стильная и очень сексуальная

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, ранее Лилия Подкопаева вдохновила солнечным счастливым фото с любимым, бизнесменом Игорем Дубинским во время прогулки по пляжу.