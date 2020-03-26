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Нежность и красота: Лилия Подкопаева в пикантном мини похвасталась стройными ножками

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2020 - 10:29
Нежность и красота: Лилия Подкопаева в пикантном мини похвасталась стройными ножками
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка очаровала сеть романтическим кадром

Лилия Подкопаева, которая в сентябре прошлого года в третий раз стала мамой и родила прекрасную доченьку Эвелину, довольно быстро вернула себе прекрасную форму и уже не раз восхищала поклонников стройными формами. Сейчас гимнастка часто проводит время у океана, поражая фигурой в купальнике и наслаждаясь прогулками по пирсу с собакой. А на новом снимке в Instagram мама троих детей заворожила красотой и нежностью.

Лилия опубликовала кадр из романтического фотосета на природе - 41-летняя звезда запечатлена в поле, сидящей на сене на черной подстилке. Она позирует в пикантном полупрозрачном мини-платье красного цвета и черных ботинках, демонстрируя стройные подтянутые ножки.

Волосы гимнастки распущены, в руках она держит белый цветок и задумчиво глядит вдаль.

"замечать красоту маленьких вещей", - интригующе подписала фото Подкопаева.

Нежность и красота: Лилия Подкопаева в пикантном мини похвасталась стройными ножками

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Поклонники остались в восторге от эффектного кадра и принялись осыпать Лилию комплиментами.

  • Как красиво и необычно)!!!!
  • Очень, очень красивая
  • красотка
  • принцесссаа
  • Идеал красоты!!!!!
  • Очень красивое фото
  • Красотка , супер !!!
  • Все ммммммм, но платье супер!!
  • Нежная, стильная и очень сексуальная

Нежность и красота: Лилия Подкопаева в пикантном мини похвасталась стройными ножками

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, ранее Лилия Подкопаева вдохновила солнечным счастливым фото с любимым, бизнесменом Игорем Дубинским во время прогулки по пляжу.

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