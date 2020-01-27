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Розкішна діва: Лілія Подкопаєва в Києві влаштувала елегантний фотосет з перевтіленнями

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.01.2020 - 16:39
Розкішна діва: Лілія Подкопаєва в Києві влаштувала елегантний фотосет з перевтіленнями
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка позувала в ефектному образі

Лілія Подкопаєва практично весь час проводить в Атланті, де живе разом зі своїм цивільним чоловіком Ігорем Дубінським і трьома дітьми – Вадимом, Кароліною і маленькою Евеліною. Новий рік гімнастка разом з коханим чоловіком зустріла в Парижі, але вирушила до столиці Франції ненадовго, адже вона все ще картає доньку грудьми і не може відлучатися на тривалий час. Тепер Олімпійська чемпіонка таємно прилетіла в Київ і відразу ж відправилася на фотосесссию, яка передбачає безліч перевтілень і образів. Першими кадрами бекстейджа спортсменка поділилася в InstaStories.

Стилісти і візажисти створили для гімнастки ефектний розкішний образ, який неймовірно сподобався їй самій - легкий освіжаючий макіяж, гладко укладене на проділ волосся, оригінальне плаття елегантної довжини благородного мигдалевого відтінку, оформлене чорною тасьмою і елементами з пір'ям. Образ доповнювала довга широка рукавичка до плеча і нюдові човники.

Автором фотосету виступив Ростислав Ріпка, який часто працює із зірками українського шоу-бізнесу. Він же провів на своїй сторінці в Instagram прямий ефір, під час якого поцікавився враженнями Лілії від ідеї проекту.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

"Такі перевтілення, таку краси витворяють майстри своєї справи", - зазначила в передчутті гімнастка, після чого в кадрі з'явилася стійка з безліччю аутфітфі, які Лілії належить приміряти.

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва зачарувала зворушливим фото з донечкою на руках. Під фото вона залишила душевний підпис-цитату.

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Новини України Лилия Подкопаева
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