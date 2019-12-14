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Як наречена: Меланія Трамп вразила вбранням космічної вартості (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.12.2019 - 14:32
Як наречена: Меланія Трамп вразила вбранням космічної вартості (фото)
Меланія Трамп (Фото: instagram.com/flotus)

Дружина Дональда Трампа відвідала різдвяний Бал конгресу

У п'ятницю, 12 грудня, в Білому домі у Вашингтоні відбувся традиційний щорічний різдвяний Бал конгресу, де виступив президент США Дональд Трамп. Дружина американського лідера Меланія Трамп також була присутня на заході.

На фото зі святкування, якими перша леді США поділилася на своїй сторінці в Instagram, її можна побачити у довгій молочно-білій сукні з накидкою.

Як передає Daily Mail, вбрання було створене з креп-шовку, доповнено шифоновою підкладкою і розшите сріблястими кристалами. Його автором є ліванський дизайнер Reem Acra, яка спеціалізується головним чином на весільних вбраннях. Воно коштує близько 4000 доларів.

Як наречена: Меланія Трамп вразила вбранням космічної вартості (фото)Різдвяний Бал конгресу. Фото: instagram.com/flotus

Як наречена: Меланія Трамп вразила вбранням космічної вартості (фото)Різдвяний Бал конгресу. Фото: instagram.com/flotus

Як наречена: Меланія Трамп вразила вбранням космічної вартості (фото)Різдвяний Бал конгресу. Фото: instagram.com/flotus

Як наречена: Меланія Трамп вразила вбранням космічної вартості (фото)Різдвяний Бал конгресу. Фото: instagram.com/repseanduffy

49-річна Меланія виглядала як справжня наречена. Крім того, її сукня ідеально гармоніювала з святково прикрашеною президентською резиденцією, виконаною в основному в біло-зелених тонах.

Як наречена: Меланія Трамп вразила вбранням космічної вартості (фото)

Меланія Трамп. Фото: instagram.com/flotus

Зазначимо, 2020 рік за східним календарем — це рік Білого Металевого Щура (Миші). Тому зустрічати новий рік краще у білих вбраннях.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська перевершила Меланію Трамп своїм вбранням в Америці.

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