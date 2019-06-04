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"Українська Клеопатра": Катя Осадча блищала у Львові в розкішній сукні

Lite » Мода 04.06.2019 - 16:31
"Українська Клеопатра": Катя Осадча блищала у Львові в розкішній сукні
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча відвідала відкриття пляжного клубу

Теледіва Катя Осадча відвідує всі цікаві світські заходи не тільки Києва, а й країни і навіть зарубіжжя, де регулярно захоплює ефектними і стильними образами. Кожен її вихід у світ і ледь не кожен наряд потім довго обговорюються в мережі. При цьому вона не повторюється, і кожен раз примудряється вразити абсолютно новим цікавим "луком". Так, днями ведуча блищала у Львові в казково красивому платті.

Катя побувала на відкритті пляжного клубу і вибрала для заходу розкішну сукню в східному стилі. Вбрання червоного кольору було прикрашене незвичайними малюнками в золотистих відтінках.

&quot;Українська Клеопатра&quot;: Катя Осадча блищала у Львові в розкішній сукні

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ефектний образ доповнили широкий пояс і босоніжки в тон, а також елегантна і ніжна тіара на голові Осадчої. Свої довгі локони вона залишила розпущеним.

"Одного разу у Львові. Відкривали літній сезон в Кавалієрі вже вп'яте", - прокоментувала знаменитість.

&quot;Українська Клеопатра&quot;: Катя Осадча блищала у Львові в розкішній сукні

Фото: Катя Осадча (instagram.com/svitsketv)

Підписники Каті прийшли в захват від такого яскравого і незвичайного вбрання і засипали її лавиною компліментів. До них приєдналася і співачка Оля Полякова.

"Прекрасна сукня", - зазначила артистка.

 

Фото: Катя Осадча (instagram.com/svitsketv)

  • "Катя, просто вау"
  • "Ваша сукня, Катюша, - шедевр. Дуже пасує вам"
  • "Дуже красива, а головне щира і щаслива посмішка"
  • "Красуня, сукня просто неймовірна"
  • "Дуже гарна"
  • "Дуже красивий образ)"
  • "Дуже гарне фото як і сама Катя в красивому платті!"
  • "Класне платячко"
  • "Русский Клеопатра"
  • "Сукня просто вогонь, така краса"

Нагадаємо, Катя Осадча захопила ефектним образом від українського бренду. Ведуча позувала у витонченому віночку-обручі і стильному платті лавандового кольору з відкритими плечима.

Раніше Катя Осадча показала перші пляжні фото і оголосила про відкриття сезону. Телеведуча вирішила відвідати Одесу і насолодитися прогулянкою біля моря.

До речі, Катя Осадча поділилася зворушливим фото з сином у День захисту дітей.

У вінку і з голими плечима: Катя Осадча захопила образом від українського бренду Відкрила сезон: щаслива Катя Осадча поділилася пляжними фото
Новини України Катя Осадчаведущаянаряд
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