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Неймовірна! "Сяюча" Катя Осадча в розкішному вбранні підкорила нескінченними ногами

Неділя 30 серпня 2020 16:42
Неймовірна! "Сяюча" Катя Осадча в розкішному вбранні підкорила нескінченними ногами
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Ведуча підкорила шикарним образом

Катя Осадча звикла дивувати громадськість своїми публічними виходами і запаморочливими вбраннями – на екрані ведуча завжди виглядає стильно й ефектно. Модельна фігура теледіви дозволяє їй приміряти найсмилівіші луки і виглядати у розкішних сукнях по фігурі немов статуетка. Так, на нових кадрах Катя з'явилася в розкішній сукні з пікантним розрізом і прозорою накидкою, що додала образу родзинку.

Ведучая уклала волосся в розкішні хвилясті блискучі локони. На ній – шикарне вечірнє плаття з чорним алтасным ліфом і подолом, розшитим золотими паєтками. На ногах – відкриті босоніжки.

"Неймовірно красиве вбрання! І ти, Катю, просто сяєш!" - підписала ролик з ведучою в головній ролі співачка Альоша, яка нещодавно втретє стала мамою. Шанувальники розділили думку артистки.

Нічна романтика: закохані Осадча та Горбунов прогулялися по вечірньому Києву

  • Катя Осадча знову розцвіла
  • Дуже красива
  • Ніжки
  • Яка краса
  • Супер, як завжди
  • Оригінальне вбрання і Вам пасує!
  • Яка ж Ви шикарна
  • Дуже красива! Неймовірна
  • Катя - красуня! Для мене ідеал жінки
  • Вау, Катерина! Це найкращий лук! Я в захваті
  • Плаття ідеальне

Скріншот коментарів

Крім того, ведуча опублікувала портретний кадр з салону авто, на якому позує в ніжно-блакитному костюмі зі стильними і трендовими шортами-бермудами і зі стильною масивної ланцюгом на капелюшку.

Неймовірна! &quot;Сяюча&quot; Катя Осадча в розкішному вбранні підкорила нескінченними ногами

Катя Осадча вбралася в трендовий літній костюм (фото: instagram.com/kosadcha)

"Повертаємося до активних робочих днів нон-стоп", - заявила вона в підписы.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча поділилися фотозвітом з дня народження чоловіка Юрія Горбунова.

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Новини України Катя Осадча
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