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Нічна романтика: закохані Осадча та Горбунов прогулялися по вечірньому Києву

Субота 22 серпня 2020 11:09
Нічна романтика: закохані Осадча та Горбунов прогулялися по вечірньому Києву
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Ольвія Агаркова

Подружжя погулялись по центру нічної столиці

Юрій Горбунов та Катя Осадча нещодавно повернулися з Туреччини, де вдосталь насадились сонцем і морем, а в Києві вони приступили до активної роботи, але про релакс і час тільки для двох також не забувають. Парочка любить здійснювати прогулянки по нічному Києву, одну з них вона показала на яскравих фото.

Юрій і Катя влаштували фотосесію на Пішохідному мосту в сутінках, показавши вогні вечірнього міста. Подружжя зробило щасливе селфі, а потім сфотографували один одного. Літній теплий вечір дозволив надіти легкі і зручні аутфіти і насолодитися неспішної пішою прогулянкою. Так, Катя вибрала модний у цьому сезоні костюм з шортами-бермудами з натуральної тканини ніжного рожевого відтінку і жакет оверсайз.

"Коли ви останній раз гуляли вечірнім Києвом? Київ прекрасний!На шкода закінчується літо!" - підписав романтичні нічні фото Юрій.

Нічна романтика: закохані Осадча та Горбунов прогулялися по вечірньому Києву

Нічна романтика: закохані Осадча та Горбунов прогулялися по вечірньому Києву

Нічна романтика: закохані Осадча та Горбунов прогулялися по вечірньому Києву

Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтичну прогулянку по вечірньому Києву (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники поспішили обдарувати пару компліментами.

  • Ви сама гарна пара України. Дивлюся на вас і любуюся. Вічного вам щастя і любові
  • Ви супер!
  • Ви чудові, та прекрасна пара, самі самі самі найкращі телеведучі. Щастя вам та великої любові
  • Обожнюю цю парочку,ви такі круті
  • Ви такі класні
  • Як мило
  • Такі щирі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча в легких шортах блиснула довгими засмаглими ніжками і нагадала про кінець літа

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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