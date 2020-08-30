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Невероятная! "Сияющая" Катя Осадчая в роскошном наряде покорила бесконечными ногами

Воскресенье 30 августа 2020 16:42
Невероятная! "Сияющая" Катя Осадчая в роскошном наряде покорила бесконечными ногами
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Ведущая покорила шикарным образом

Катя Осадчая привыкла восхищать общественность своими публичными выходами и умопомрачительными нарядами – на экране ведущая всегда выглядит стильной и эффектно. Модельная фигура теледивы позволяет ей примерять самые смелые луки и выглядеть в роскошных платьях по фигуре словно статуэтка. Так, на новых кадрах Катя предстала в роскошном платье с пикантным разрезом и прозрачной накидкой, которая добавила образу изюминку.

Ведущая уложила волосы в роскошные струящиеся блестящие локоны. На ней – шикарное вечернее платье с черным алтасным лифом и подолом, расшитом золотыми пайетками. На ногах – открытые босоножки.

"Неймовірно красиве вбрання! І ти, Катю, просто сяєш!" - подписала ролик с ведущей в главной роли певица Алеша, которая недавно в третий раз стала мамой. Поклонники разделили мнение артистки.

Ночная романтика: влюбленные Осадчая и Горбунов прогулялись по вечернему Киеву

  • Катя Осадча знову розцвіла
  • Очень красивая
  • Ніжки
  • Яка краса
  • Супер, як завжди
  • Оригінальне вбрання і Вам пасує!
  • Какая же Вы шикарная
  • Дуже красива! Неймовірна
  • Катя - красотка! Для меня идеал женщины
  • Вау, Катерина! Это лучший Ваш лук! Я в восторге
  • Плаття ідеальне

Скриншот комментариев

Кроме того, ведущая опубликовала портретный кадр из салона авто, на котором позирует в нежно-голубом костюме со стильными и трендовыми шортами-бермудами и шляпке со стильной массивной цепью.

Невероятная! &quot;Сияющая&quot; Катя Осадчая в роскошном наряде покорила бесконечными ногами

Катя Осадчая нарядилась в трендовый летний костюм (фото: instagram.com/kosadcha)

"Повертаємося до активних робочих днів нон-стоп", - заявила она в подписи.

Напомним, что ранее Катя Осадчая поделились фотоотчетом со дня рождения мужа Юрия Горбунова.

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Новости Украины Катя Осадчая
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