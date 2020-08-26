Неймовірно і незабутньо: Осадча та Горбунов побалували ексклюзивними кадрами з ювілею із зірковими гостями

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пара показала, як відсвяткувала 50-річчя шоумена

Юрій Горбунов у День Незалежності, 24 серпня святкує день народження, а в цьому році – 50-річний ювілей! Першою привітати коханого чоловіка поспішила Катя Осадча, яка опублікувала зворушливі кадри з ювіляром з сімейного архіву. Але це був не єдиний подарунок, адже теледіва організувала для свого чоловіка незабутнє свято в одному із заміських ресторанів, куди запросила зіркових друзів пари, а фото - і видеозвіти з'явилися на сторінках подружжя в Instagram.

Катя і Юрій воліли білосніжний family look – ведуча вибрала костюм-трійку від бренду MAZINI за 17 000 грн і доповнила його блискучим витонченим намистом, ювіляр надів піджак і штани і розбавив ансамбль стильною чорно-білою сорочкою і замшевими лоферами.

"Як співають класики. "Це найкращий день мого життя". Доречі, цю пісню вчора теж співали. Юрій Горбунов, ще раз з ювілеєм, ти доводиш, що пігулку молодості вже вигадали. Я дуже переживала, але все вийшло", - поділилася Катя.

Катя Осадча та Юрій Горбунов на ювілеї шоумена були одягнені в білосніжні костюми (фото: instagram.com/kosadcha)

"У тебе все вийшло, бо ти найкраща", - запевнив дружину Юрій.

На своїй сторінці він опублікував фото і відео з заходу і показав зіркових гостей – Олега Винника, Потапа і Настю Каменських, Олю Полякову та інших.Артисти в якості подарунка влаштували імпровізований джейм-сейшн для іменинника.

"Не передати вам всі емоції які я проживаю до цієї хвилини! Неймовірний був день! Я дякую всім свої друзям, кумам і звичайно моїй любій дружині за це неймовірне свято! Стільки привітань від моїх друзів,колег по 1+1! Стільки приємних слів! Я вдячний всім вам! Я вас люблю!" - підписав Юрій відео, на якому розрізає оригінальний триярусний торт.

Юрій повеселився від душі в компанії зіркових гостей (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Окремо шоумен подякував свою турботливу дружину, яка організувала для нього незабутнє свято.

"Дякую тобі, Катруся, за свято! Це було неймовірно і незабутньо! Стільки вигадок,сюрпризів і тижнів підготоавки! На таке здатна тільки ти!" - емоційно заявив він.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували вечірню романтику в серці Києва.