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Невже це майбутня модель? Сінді Кроуфорд показала архівне фото, де була "нескладним підлітком"

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2020 - 21:26
Невже це майбутня модель? Сінді Кроуфорд показала архівне фото, де була "нескладним підлітком"
Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель зворушила мережу

Сінді Кроуфорд знайшла оригінальний спосіб проводити час на карантині. Культова модель вирішила перебрати старі альбоми, а заодно і показати шанувальникам, якою була в дитинстві. Легендарна модель 90-х опублікувала кадр, на якому позує нескладним підлітком в компанії друзів. У жовтій футболці, високих джинсах, що приховують фігуру, без краплі макіяжу, з простою зачіскою... В звичайній дівчинці дійсно не так просто роздивитися майбутню суперзірку.

Невже це майбутня модель? Сінді Кроуфорд показала архівне фото, де була &quot;нескладним підлітком&quot;Сінді на архівному фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

«The silver lining, коли ми проводимо так багато часу вдома: у вас є час, щоб упорядкувати фотоальбоми... і знайти такі перлини, як ця. Я, в середній школі... Вчора ми з друзями проводили груповий чат, ділячись нашими недолугими підлітковими фотографіями... Тому я вирішила, що просто почну публікувати свої! Опублікуйте свій «незручні» фото і позначте деяких друзів, щоб вони робили те ж саме. Це дрібниці прямо зараз!», – закликала всіх Сінді.

Шанувальники почали захоплюватися незвичайним фото, а також писати компліменти та слова розчулення 54-річній знаменитості.

  • Так прекрасна, така ж, як зараз
  • Просто найкраща
  • Сінді, я повинна сказати, на цій фотографії ти дуже схожа на мене, коли я була в твоєму віці. Це смішно! Я подивлюся, може, я зможу знайти це фото і поділитися ним. У нас з тобою є 2 загальні риси: я теж з Іллінойсу. І у мене була родимка, правда, видалила її 10 років тому
  • Сінді назавжди!
  • О боже! Я люблю це, хахаха
  • Маленька Сінді!
  • Ти сама гарненька! Я сумую по 70-х
  • Така красунька!
  • Я роблю те ж саме! Зводжу свою сім'ю з розуму

Невже це майбутня модель? Сінді Кроуфорд показала архівне фото, де була &quot;нескладним підлітком&quot;Невже це майбутня модель? Сінді Кроуфорд показала архівне фото, де була &quot;нескладним підлітком&quot;Невже це майбутня модель? Сінді Кроуфорд показала архівне фото, де була &quot;нескладним підлітком&quot;Невже це майбутня модель? Сінді Кроуфорд показала архівне фото, де була &quot;нескладним підлітком&quot;Невже це майбутня модель? Сінді Кроуфорд показала архівне фото, де була &quot;нескладним підлітком&quot;Невже це майбутня модель? Сінді Кроуфорд показала архівне фото, де була &quot;нескладним підлітком&quot;

Коментарі до посту зірки (фото: instagram.com/cindycrawford)

Не залишилася в стороні від обговорень і Наомі Кемпбелл, яка всього на кілька років молодший Сінді. Обидві знаменитості починали кар'єру в один час. Разом з ними подіуми підкорювали й інші супермоделі, включаючи Кейт Мосс, Лінду Євангелісту, Крісті Тарлінгтон та інших. «Це так чудово перегукується з моїми шкільними друзями», – написала розчулена Наомі.

Невже це майбутня модель? Сінді Кроуфорд показала архівне фото, де була &quot;нескладним підлітком&quot;

Наомі не залишилася в стороні (фото: instagram.com/cindycrawford)

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