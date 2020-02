Спокуслива бізнесвумен: 53-річна Сінді Кроуфорд захопила стрункою фігурою в новій зйомці

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Зірка стала обличчям нової кампанії Jones New York

Сінді Кроуфорд показала нову роботу – культова модель 90-х стала обличчям рекламної кампанії бренду одягу Jones New York. У своєму мікроблозі 53-модель показала перше фото – стильна зйомка була зроблена в чорно-білій манері. Кроуфорд демонструє стильний образ для бізнес-леді, який підкреслив її як і раніше струнке тіло. Вона одягла білий топ, а також укорочений жакет з рукавами три чверті і вузькі брюки. Макіяж їй зробили легкий, але підкреслили її бездоганні риси обличчя, а волосся уклали в об'ємну зачіску.

Новий образ Сінді (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель для цієї зйомки вибрали не випадково. Сінді встигає віртуозно грати безліч ролей у своєму житті, займатися масою справ і при цьому залишатися енергійною, доглянутою і красивою. Знаменитість займається своєю родиною, власним бізнесом і досі знімається для багатьох видань. Своїм прикладом вона хоче надихнути та інших, давши їм можливість робити те ж саме.

Кроуфорд обожнює кежуал і ділові образи (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Рада поділитися першим образом нової рекламної кампанії We Mean Business з Jones New York. Спасибі за визнання сили, яка потрібна, щоб бути матір'ю, партнером, бізнес-леді і другом. Я схвильована допомагати, заохочувати і розширювати можливості жінок у всьому світі, які щодня грають так багато ролей", – написала під знімком захоплена новим проектом Сінді.

Нове татуювання сина Сінді (фото: instagram.com/cindycrawford)

До речі, син Сінді Кроуфорд також нещодавно дав новий інфопривід. Преслі Гербер, який як і мама, став моделлю, зробив оригінальне татуювання, причому прямо на обличчі. Напис на правій вилиці 20-річного красеня говорить: MISUNDERSTOOD, тобто "неправильно зрозумілий". Цікаво, що прихильники залишилися вкрай незадоволені такою "прикрасою" свого улюбленця.

Преслі не став мовчати на заяви хейтерів і різко висловився, захищаючи свій особистий вибір. "Ви не знаєте, що я відчуваю. Не знаєте, що у мене в голові...", – заявив хлопець і закликав всіх говорити неприємні речі йому в обличчя, а не ховатися.