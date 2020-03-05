Вона бездоганна! 54-річна Сінді Кроуфорд похвалилася стрункими ніжками і тонкою талією

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель захопила квітучим виглядом

Сінді Кроуфорд, яка нещодавно оголосила про співпрацю з брендом одягу Jones New York, вирушила до Нью-Йорка. На сторінці бренду з'явилися кадри, де вона позує у вбранні з весняної колекції марки, а також відвідує різноманітні заходи. "Сьогодні Сінді Кроуфорд, обличчя нашої весняної кампанії, зустрілася з жінками з @DeliveringGood і @hour_children, щоб обговорити, як залишатися мотивованими та уповноваженими. Налаштуйтеся на завтрашній день, поки Сінді приймає наш канал, щоб поділитися основними моментами дня", – написали в Instagram Jones New York.

Сінді в новому стильному образі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Сама Сінді також у своєму мікроблозі вирішила показати, як проводить день. І почала з ранку. Судячи з усього, він активно почався: спершу – з пробіжки, а після – з кави. Сінді позує в чорних легінсах, сірому худі, комфортних кросівках, а також чорному плащі, який підкреслив її стрункий силует. Завершують образ великі окуляри. Ніякого макіяжу і укладки – Сінді виглядає натурально і свіжо. Зрозуміло, культова модель тут же отримала масу компліментів від своїх фоловерів.

Сінді стала обличчям нової колекції (фото: instagram.com/cindycrawford)

До речі, для весняної кампанії недарма запросили саме Сінді. Вона як одна з найпопулярніших у світі моделей є також надихаючим прикладом для багатьох жінок завдяки своїй активній позиції. "...Спасибі за визнання сили, яка потрібна, щоб бути матір'ю, партнером і бізнес-леді... Я схвильована допомагати, заохочувати і розширювати можливості жінок у всьому світі, які щодня грають так багато ролей", – розповіла про нову співпрацю Сінді.

Модель виглядає просто приголомшливо (фото: instagram.com/cindycrawford)

Нагадаємо, на честь свого дня народження Кроуфорд влаштувала незвичайну акцію, ще раз довівши, що вона – приклад доброти. Замість подарунків Сінді попросила перерахувати гроші в спеціальний фонд Charity Water. З його допомогою зірка прагне забезпечити всіх потребуючих в чистій воді.