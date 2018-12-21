Нев'януча Моніка Беллуччі захопила звабливим постільним фото

Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-річна актриса максимально оголила стрункі ніжки

Відома італійська акторка, 54-річна красуня Моніка Беллуччі, яка раніше знялася оголеною для глянцю, показала в Instagram нове пікантне фото.

На знімку вона максимально оголила стрункі ноги в ботфортах зі шнурівкою і відкритим носком.

Темпераментна італійка позує на ліжку.

Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Одягнена в міні сукню бордового кольору, вона звабливо посміхається на камеру та дражнить своїх шанувальників сміливим образом.

Раніше Моніка Беллуччі знялась в пікантній фотосесії для журналу IO Donna. Зірка позувала в білому купальнику, накинувши поверх нього класичний жакет від Chanel. В інтерв'ю вона розповіла про методи виховання своїх дочок.

Нагадаємо, що 54-річна Моніка Беллуччі зізналася, що у неї є новий коханий. Актриса не захотіла називати ім'я незнайомця, лише обмовилася, що щаслива з ним, адже він розуміє і приймає її непростий ритм життя, а також сам багато подорожує.

В цей час екс-чоловік Моніки Беллуччі, її колега і актор Венсан Кассель, який зв'язав себе узами шлюбу з молодою моделлю Тіною Кунаки, відвідав з дружиною світський захід. Манекенниця вибрала для виходу в світ елегантний і лаконічний образ, доповнивши його сумкою від Prada.

Відео: РБК-Україна