54-летняя Моника Беллуччи снялась в купальнике для итальянского глянца

Фото: Моника Беллуччи (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Знаменитая актриса позировала для издания IO Donna

Известная итальянская актриса Моника Беллуччи, которая впервые рассказала о новом возлюбленном, стала главной героиней итальянского глянцевого издания IO Donna. 54-летняя звезда украсила обложку журнала, а также снялась в соблазнительной фотосессии. Снимками Моника поделилась на своей странице в Instagram.

На обложке нового номера Беллуччи предстала в белой рубашке и черном кружевном корсете, который подчеркнул ее изящную талию.

Фото: Моника Беллуччи (instagram.com/monicabellucciofficiel)

На другом же и вовсе позирует в белом слитном купальнике, надев сверху голубой жакет от Chanel.

Съемка, автором которой стал Гиллес-Мари Циммерман, в очередной раз продемонстрировала сексуальность и женственность актрисы.

Фото: Моника Беллуччи (instagram.com/monicabellucciofficiel)

В интервью изданию Беллуччи вспомнила, что в молодости часто очаровывала мужчин своей красотой. Именно поэтому своих дочерей, рожденных от 52-летнего Венсана Касселя, она воспитывает по-другому.

"Я учу дочек защищать себя, потому что этот мир полон волков. Я хочу, чтобы они выросли независимыми, свободными и счастливыми женщинами. Мне не хочется, чтобы они брали пример со своих бабушек, которые получили образование, были послушными и делали все, чтобы выставлять своего мужа в обществе в выгодном свете", - отметила Моника.



Скриншот журнала (iodonna.it)

Напомним, в августе 2013 года стало известно о том, что Венсан Кассель и Моника Белуччи приняли решение расстаться после 14 лет совместной жизни. 51-летний французский актер давно нашел новую любовь и этим летом женился на 21-летней модели Тине Кунаки.

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Видео: (video.rbc.ua)