Неувядающая Моника Беллуччи восхитила соблазнительным постельным фото

Фото: Моника Беллуччи (instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-летняя актриса максимально оголила стройные ножки

Известная итальянская актриса, 54-летняя красавица Моника Беллуччи, которая ранее снялась обнаженной для глянца, показала в Instagram новое пикантное фото.

На снимке она максимально оголила стройные ноги в ботфортах со шнуровкой и открытым носком.

Темпераментная итальянка позирует на кровати.

Фото: Моника Беллуччи (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Облаченная в бордовое мини платье, она соблазнительно улыбается на камеру, будоража своих поклонников смелым образом.

Ранее Моника Беллуччи снялась в пикантной фотосессии для журнала IO Donna. Звезда позировала в белом купальнике, накинув поверх него классический жакет от Chanel. В интервью она рассказала о методах воспитания своих дочерей.

Напомним, что 54-летняя Моника Беллуччи призналась, что у нее есть новый возлюбленный. Актриса не захотела называть имя незнакомца, лишь оговорилась, что счастлива с ним, ведь он понимает и принимает ее непростой ритм жизни, а также сам много путешествует.

В это время экс-супруг Моники Беллуччи, ее коллега и актер Венсан Кассель, связавший себя узами брака с молодой моделью Тиной Кунаки, посетил с супругой светское мероприятие. Манекенщица выбрала для выхода в свет элегантный и лаконичный образ, дополнив его сумкой от Prada.

Видео: РБК-Украина