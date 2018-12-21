ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Неувядающая Моника Беллуччи восхитила соблазнительным постельным фото

Lite » Звезды 21.12.2018 - 22:23
Неувядающая Моника Беллуччи восхитила соблазнительным постельным фото
Фото: Моника Беллуччи (instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-летняя актриса максимально оголила стройные ножки

Известная итальянская актриса, 54-летняя красавица Моника Беллуччи, которая ранее снялась обнаженной для глянца, показала в Instagram новое пикантное фото.

На снимке она максимально оголила стройные ноги в ботфортах со шнуровкой и открытым носком.

Темпераментная итальянка позирует на кровати.

Неувядающая Моника Беллуччи восхитила соблазнительным постельным фото

Фото: Моника Беллуччи (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Облаченная в бордовое мини платье, она соблазнительно улыбается на камеру, будоража своих поклонников смелым образом.

Ранее Моника Беллуччи снялась в пикантной фотосессии для журнала IO Donna. Звезда позировала в белом купальнике, накинув поверх него классический жакет от Chanel. В интервью она рассказала о методах воспитания своих дочерей.

Напомним, что 54-летняя Моника Беллуччи призналась, что у нее есть новый возлюбленный. Актриса не захотела называть имя незнакомца, лишь оговорилась, что счастлива с ним, ведь он понимает и принимает ее непростой ритм жизни, а также сам много путешествует.

В это время экс-супруг Моники Беллуччи, ее коллега и актер Венсан Кассель, связавший себя узами брака с молодой моделью Тиной Кунаки, посетил с супругой светское мероприятие. Манекенщица выбрала для выхода в свет элегантный и лаконичный образ, дополнив его сумкой от Prada.

Видео: РБК-Украина

Голливудская звезда Сандра Буллок засветилась в платье от украинского бренда Британская актриса показала образ от украинского дизайнера
Новости Украины Италияактриса
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь