Счастливы вместе: 52-летний Венсан Кассель вышел в свет с молодой женой

Фото: Венсан Кассель и Тина Кунаки (instagram.com/tinakunakey)

Пара побывала на премьере фильма в Париже

Известный 52-летний французский актер Венсан Кассель, который в августе женился на модели Тине Кунаки, на 30 лет моложе его, порадовал поклонником редким выходом в свет вместе с супругой. Пара посетила премьеру фильма "Император Парижа", которая состоялась в столице Франции.

Кассель сыграл в картине главную роль, а 21-летняя модель Кунаки пришла поддержать его на презентации.

Тина поделилась в Instagram забавным снимком с мужем, на котором они запечатлены перед выходом на публику. Фотографии с мероприятия также появились в социальных сетях.

Для выхода в свет Кунаки выбрала длинное черное пальто и темное платье, дополнив образ туфлями на каблуке и сумкой от Prada за 2,8 тысячи долларов. Модель также удивила непривычной для себя прической, выпрямив свои африканские кудряшки.

Фото: Тина Кунаки и Венсан Кассель (instagram.com/world_celebs_beauty)

Венсан также появился в стильном образе - актер позировал в синем костюме Brioni, голубом джемпере и лаковых ботинках.

Фото: Тина Кунаки (instagram.com/tinakgang)

Пара выглядела счастливой и влюбленной, они все время обнимались и нежно смотрели друг на друга.

Фото: Тина Кунаки и Венсан Кассель (instagram.com/_daily_gossip_girl_)

Напомним, 24 августа Венсан и Тина поженились на закрытой церемонии в мэрии города Бидар на юго-западе Франции. Они довольно редко вместе выходят в свет, однако иногда радуют поклонников совместными фото в соцсетях.



Мы сообщали, что известная итальянская актриса Моника Беллуччи, которая после расставания с Венсаном Касселем никак не комментировала свою личную жизнь, впервые приоткрыла завесу тайны. 54-летняя актриса неожиданно разоткровенничалась и призналась, что уже давно счастлива с новым возлюбленным.

Отметим, Моника Белпуччи позировала для глянца в нарядах украинских дизайнеров. Роскошные кадры были сделаны в Париже, на крыше известного торгового центра Galeries Lafayette.

Видео: 10 самых красивых актрис Голливуда