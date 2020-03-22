Ненудний карантин: переможниця Холостяк 9 поділилася списком цікавих серіалів

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дівчина зізналася, що вже починає сходити з розуму від сидіння вдома

Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена Дарія Квіткова не без пригод повернулися додому, в Україну - коли вибухнула епідемія коронавіруса і кордони почали закривати, пара була в Майамі, де навчалася в мовній школі. Через те, що відбувається, їм довелося достроково перервати навчання і в екстреному порядку повертатися - при цьому вони насилу змогли дістати квитки. Після прильоту закохані самоізолювалися вдома, як і належить.

Даша і Микита шукають все нові і нові способи скоротати час і розважитися під час карантину. Вони стали довго спати, разом готувати, а також дивляться багато фільмів і серіалів. Як і обіцяла, Квіткова нарешті поділилася своїм списком цікавих і вартих проектів, які допоможуть вам відволіктися від того, що відбувається навколо.

Дівчина опублікувала серію забавних постільних кадрів, на яких вона лежить у ліжку в сірій кофті і корчить на камеру забавні пики. Кохана Добриніна зізналася, що вимушене неробство дається їй нелегко.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Обіймаю вас пледом, заварюю чай і несу смаколики. Приємного перегляду.



Locke&Key(Ключі Локков)

Я не пам'ятаю,коли так сильно кричала на телевізор, ще й з обуренням. Прям дуже! Ми з Микитою дуже чекаємо продовження.



Dead to me

Детектив на одному диханні.



Стаючи Богом в центральній Флориді

Такого сюжету я ще не бачила.



Гострі дашки

Тут все добре і гаряче.



Злодійки

Підлітковий і цікавий серіал.



Авеню 5

Дуже забавний серіал.



Всюди тліють пожежі

Хороша драма. Думаю сподобається.



Вампірські війни

Любителям Йена Сомерхолдера присвячується.



13 причин, чому

Обов'язково подивіться,якщо ви ще це не зробили.



Як уникнути покарання за вбивства

Я була просто в шоці від розвитку подій.



Сподіваюся,що ваш карантин проходить дуже добре і спокійно. Я вже божеволію вдома, мені потрібно кудись іти і щось робити", - написала Квіткова.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

До речі, це вже друга частина списку від Даші - раніше вона ділилася ще однією підбіркою фільмів і серіалів для перегляду на карантині.

Топ-серіали і фільми від Дарії Квіткової:

Привіт, мене звуть Доріс. Милий і зворушливий фільм з відкритим кінцем, мені сподобалося.

Добрі знамення. Неймовірний! Теплий! Класний! Смішний! Ми дуже кайфанули.

чи Зможете ви мене пробачити? Фільм розповість про письменницю, яка почала підробляти листи покійних знаменитостей, щоб звести кінці з кінцями. Нам дуже сподобалося.

Мені це не подобається. Думали подивимося перед сном одну серію і все,але не тут було. Дуже затягнув!

Лемоні Снікет: 33 нещастя. Приголомшлива казка, яка сподобається як дітям, так і дорослим.

Злодійки. Підлітковий, легкий і класний серіал.

Ейфорія. Підліткам потрібно знайти власне місце у світі, і впоратися з безліччю вікових труднощів.

Чому жінки вбивають. Слів немає,щоб описати. Обов'язково дивитися!

Політик. Очееень смачний. І весело,і сумно.

Ти. Детективний серіал. Я таке люблю.

Життя з самим собою. Деколи впоратися з власним характером вкрай непросто.

Пацани. У світі, де існують відважні супергерої, немає місця злу.

Статеве виховання. Дуже радимо. Жили від серії до серії.

Лялечка. Офігенний! Я дуже сміялася.

Навчені. Легкий комедійний ситком.

Жити двічі,любов одного разу. Виглядає тепло, душевний фільм.

Життя матрьошки. Дуже хороший серіал і цікавий сюжет.

Весілля бабусі. Дуже забавна комедія.

Я ще тут. Дуже раджу. Романтичний і ніжний фільм.

План Меггі. Все з гумором і легко.

Куди ти пропала, Бернадетт? Однозначно фільм,що виходить за рамки звичайного.

Цілющі сили чувака. Добрий і смішний серіал.

Академія «Амбрелла». Сподобається любителям серіалів про супергероїв.

Орден. Для любителів відьомства і все в цьому роді! Дуже легкий.

Північне порятунок. Дуже глибинний серіал.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Раніше переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова поділилася гарячими домашніми фото з коханим.