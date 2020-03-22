Нескучный карантин: победительница Холостяк 9 поделилась списком интересных сериалов

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Девушка призналась, что уже начинает сходить с ума от сидения дома

Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Дария Квиткова не без приключений вернулись домой в Украину - когда разразилась эпидемия коронавируса и границы начали закрывать, пара была в Майами, где училась в языковой школе. Из-за происходящего им пришлось досрочно прервать обучение и в экстренном порядке возвращаться - при этом они с трудом смогли достать билеты. После прилета влюбленные самоизолировались дома, как и полагается.

Даша и Никита ищут все новые и новые способы скоротать время и развлечься во время карантина. Они стали подолгу спать, вместе готовить, а также смотрят много фильмов и сериалов. Как и обещала, Квиткова наконец-то поделилась своим списком интересных и стоящих проектов, которые помогут вам отвлечься от происходящего вокруг.

Девушка опубликовала серию забавных постельных кадров, на которых она лежит в кровати в серой кофте и корчит забавные рожицы на камеру. Возлюбленная Добрынина призналась, что вынужденное безделье дается ей нелегко.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Обнимаю вас пледом, завариваю чай и несу вкусности. Приятного просмотра.



Locke&Key(Ключи Локков)

Я не помню,когда так сильно кричала на телевизор, еще и с возмущением. Прям очень! Мы с Никитой очень ждем продолжения.



Dead to me

Детектив на одном дыхании.



Становясь Богом в центральной Флориде

Такого сюжета я еще не видела.



Острые козырьки

Тут все хорошо и горячо.



Воровки

Подростковый и интересный сериал.



Авеню 5

Очень забавный сериал.



Повсюду тлеют пожары

Хорошая драма. Думаю понравится.



Вампирские войны

Любителям Йена Сомерхолдера посвящается.



13 причин почему

Обязательно посмотрите,если вы еще это не сделали.



Как избежать наказания за убийства

Я была просто в шоке от развития событий.



Надеюсь,что ваш карантин проходит очень хорошо и спокойно. Я уже с ума схожу дома, мне нужно куда-то идти и что-то делать", - написала Квиткова.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

К слову, это уже вторая часть списка от Даши - ранее она делилась еще одной подборкой фильмов и сериалов для просмотра на карантине.

Топ-сериалы и фильмы от Дарии Квитковой:

Привет, меня зовут Дорис. Милый и трогательный фильм с открытым концом, мне понравилось.

Благие знамения. Невероятный! Теплый! Классный! Смешной! Мы очень кайфанули.

Сможете ли вы меня простить? Фильм расскажет о писательнице, которая начала подделывать письма покойных знаменитостей, чтобы свести концы с концами. Нам очень понравилось.

Мне это не нравится. Думали посмотрим перед сном одну серию и все,но не тут до было. Очень затянул!

Лемони Сникет: 33 несчастья. Потрясающая сказка, которая понравится как детям, так и взрослым.

Воровки. Подростковый, легкий и классный сериал.

Эйфория. Подросткам предстоит найти собственное место в мире, и справиться со множеством возрастных трудностей.

Почему женщины убивают. Слов нет,чтобы описать. Обязательно смотреть!

Политик. Очееень вкусный. И весело,и грустно.

Ты. Детективный сериал. Я такое люблю.

Жизнь с самим собой. Порой совладать с собственным характером крайне непросто.

Пацаны. В мире, где существуют отважные супергерои, нет места злу.

Половое воспитание. Очень советуем. Жили от серии до серии.

Куколка. Офигенный! Я очень смеялась.

Обученные. Легкий комедийный ситком.

Жить дважды,любовь однажды. Смотрится тепло, душевный фильм.

Жизнь матрёшки. Очень хороший сериал и интересный сюжет.

Свадьба бабули. Очень забавная комедия.

Я еще здесь. Очень советую. Романтический и нежный фильм.

План Мэгги. Все с юмором и легко.

Куда ты пропала, Бернадетт? Однозначно фильм,выходящий за рамки обычного.

Целебные силы чувака. Добрый и смешной сериал.

Академия «Амбрелла». Понравится любителям сериалов про супергероев.

Орден. Для любителей ведьмовства и все в этом роде! Очень легкий.

Северное спасение. Очень глубинный сериал.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Ранее победительница Холостяк 9 Даша Квиткова поделилась горячими домашними фото с любимым.