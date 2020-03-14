Я не панікер: наречена 9-го Холостяка розповіла про ситуацію з коронавірусом в Маямі

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Дівчина разом з коханим зараз знаходиться в США

Холостяк 9 Микита Добринін і його офіційна наречена і переможниця проекту Дарія Квіткова зараз знаходяться в США - парочка відправилася в Маямі, щоб підтягти свою англійську в мовній школі. Раніше вони вже поділилися своїми враженнями про місто та навчальний процес, а також показали трохи фото

У зв'язку зі спалахом коронавіруса по всьому світу Даша вирішила поділитися своєю думкою щодо сформованої ситуації, а також розповісти, як ідуть справи в Маямі. Пост дівчина супроводжувала атмосферним кадром, на якому вона в короткому білому топі і накинутій на плечі кофті відображена на вулиці міста, тримаючи в руках гаманець і склянку з напоєм.

Обраниця Добриніна зазначила, що вона не схильна до паніки, бо зберігає спокій і дотримується основних правил профілактики.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Я по натурі не панікер. У мене хоч і вибуховий характер, але я завжди намагаюся залишатися при здоровому глузді і з холодним розумом. Враховуючи всі фати, я думаю, що короновірус не небезпечніше звичайного грипу, який з року в рік гуляє по світу і, в залежності від мутацій, знову і знову вбиває тисячі або навіть десятки тисяч людей. До речі, в Північній півкулі зараз знову лютує грип.



Читаємо факти: смертність від коронавирусной інфекції з Китаю 3,4%, а 80% хворих видужують без спеціального лікування. Лікарі кажуть, що у деяких людей хвороба протікає без симптомів та погіршення самопочуття. (взагалі як вони про неї дізналися?! Але не про це зараз ). Якщо імунна система сильна — інфекція не зашкодить вам. Щоб убезпечити себе, дотримуйтеся базових правил профілактики: частіше мийте руки гарячою водою з милом, використовуйте спиртосодержащий гель і дезінфікуючі серветки і уникайте спілкування з тими, хто кашляє або чхає.



А ось від носіння медичних масок лікарі радять відмовитися, якщо у вас немає симптомів грипу чи застуди — вони не затримують коронавірус. При цьому через паніку маски занадто швидко скуповують, і їх може не вистачити для хворих. Маски допомагають вам не чіпати свій ніс і рот руками, якими ви торкалися до дверей, поруччя та інших брудних предметів. Як не дивно, але дотримання простих правил допоможе вам залишатися здоровим.



До речі, саме в Маямі немає ніякої паніки. Продукти і туалетний папір в супермаркетах є, з полиць нічого не згрібають. Люди продовжують жити своїм життям, але кожен береже своє здоров'я і піклується про нього", - докладно поділилася Квіткова.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Багато користувачів мережі погодилися з думками дівчини і подякували за корисну інформацію.

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена подивилися на Ріо-де-Жанейро з висоти пташиного польоту.