"Нереальна": оголена Поліна Логунова вразила пікантним фото

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Дружина Дмитра Ступки захопила фанів відвертим кадром

Телеведуча і тренер по правильному харчуванню, а також дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова, яка раніше розповіла про тонкощі популярної професії, розбурхала шанувальників відвертим фото. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася знімком, на якому зображена повністю голою.

Судячи з усього, фото було зроблено в рамках фотосесії, а його автором виступила Fashion-фотограф Оксана Шевчук.

Поліна позувала оголеною з розпатланим по обличчю волоссям і чуттєво розтуленими губами. Кадр був зроблений лише по ключиці дівчини, так що найпікантніших місць не видно.

"Не переживай. Переживеш", – підписала публікацію Логунова.

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Підписники поспішили залишити безліч захоплених коментарів під пікантним знімком.

"Фото нереальне"

"Дуже красива і жіночна фото!"

"Вау вау"

"Неймовірне фото!"

"Розкішна жінка"

"Неймовірна"

Нагадаємо, Поліна Логунова розповіла про вплив на організм продуктів - "пустушок".

До речі, Поліна Логунова пояснила, чи варто робити макіяж кожен день і як це впливає на сприйняття оточуючих.