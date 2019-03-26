"Нереальна": оголена Поліна Логунова вразила пікантним фото

Дружина Дмитра Ступки захопила фанів відвертим кадром
Телеведуча і тренер по правильному харчуванню, а також дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова, яка раніше розповіла про тонкощі популярної професії, розбурхала шанувальників відвертим фото. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася знімком, на якому зображена повністю голою.
Судячи з усього, фото було зроблено в рамках фотосесії, а його автором виступила Fashion-фотограф Оксана Шевчук.
Поліна позувала оголеною з розпатланим по обличчю волоссям і чуттєво розтуленими губами. Кадр був зроблений лише по ключиці дівчини, так що найпікантніших місць не видно.
"Не переживай. Переживеш", – підписала публікацію Логунова.
Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)
Підписники поспішили залишити безліч захоплених коментарів під пікантним знімком.
Нагадаємо, Поліна Логунова розповіла про вплив на організм продуктів - "пустушок".
До речі, Поліна Логунова пояснила, чи варто робити макіяж кожен день і як це впливає на сприйняття оточуючих.