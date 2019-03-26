ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нереальна": оголена Поліна Логунова вразила пікантним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2019 - 17:21
"Нереальна": оголена Поліна Логунова вразила пікантним фото
Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Дружина Дмитра Ступки захопила фанів відвертим кадром

Телеведуча і тренер по правильному харчуванню, а також дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова, яка раніше розповіла про тонкощі популярної професії, розбурхала шанувальників відвертим фото. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася знімком, на якому зображена повністю голою.

Судячи з усього, фото було зроблено в рамках фотосесії, а його автором виступила Fashion-фотограф Оксана Шевчук.

Поліна позувала оголеною з розпатланим по обличчю волоссям і чуттєво розтуленими губами. Кадр був зроблений лише по ключиці дівчини, так що найпікантніших місць не видно.

"Не переживай. Переживеш", – підписала публікацію Логунова.

&quot;Нереальна&quot;: оголена Поліна Логунова вразила пікантним фото

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Підписники поспішили залишити безліч захоплених коментарів під пікантним знімком.

  • "Фото нереальне"
  • "Дуже красива і жіночна фото!"
  • "Вау вау"
  • "Неймовірне фото!"
  • "Розкішна жінка"
  • "Неймовірна"

Нагадаємо, Поліна Логунова розповіла про вплив на організм продуктів - "пустушок".

До речі, Поліна Логунова пояснила, чи варто робити макіяж кожен день і як це впливає на сприйняття оточуючих.

"Думайте про себе": Логунова розповіла про вплив на організм продуктів - "пустушок" "Красиво тільки на картинці: Логунова розповіла про шкоду популярних ласощів
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Поліна Логуновафотосессия
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся