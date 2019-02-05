ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Стає соромно": Поліна Логунова розповіла про тонкощі популярної професії

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.02.2019 - 07:27
"Стає соромно": Поліна Логунова розповіла про тонкощі популярної професії
Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Дружина Дмитра Ступки перерахувала "підводні камені" професії моделі

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча, блогер і тренер по правильному харчуванню Поліна Логунова заявила, що професія моделі – дуже непростий труд. Про це вона написала у своєму Instagram-акаунті.

Знаменитість зазначила, що їй стає ніяково, коли її саму представляють як модель, адже вона знає, що стоїть за красивими фотосесіями. Незважаючи на вдавану простоту, манекенницям доводиться викладатися на повну, щоб стати справжніми професіоналами і виглядати на подіумі і в журналах невимушено і переконливо.

"От коли мене називають модель, мені стає соромно. Закулісся UFW підтвердило моє переконання в тому, що будь-яка професія, особливо та, що з боку виглядає "простіше простого" - титанічна праця. Невимушене позування, вихід на подіум, дотримання ліній і відповідність постановки самого показу, це вершина айсберга! Дівчата - моделі, великі трудівниці, давайте так – справжні моделі, а не ось це все неподобство силіконового царства деяких", - підкреслила Логунова.

&quot;Стає соромно&quot;: Поліна Логунова розповіла про тонкощі популярної професії

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

На фото Поліна красується в чорній сукні вільного крою з рукавом у три чверті та замшевих ботфортах кольору електрик.

&quot;Стає соромно&quot;: Поліна Логунова розповіла про тонкощі популярної професії

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Підписники Логунової підтримали її позицію і захопилися стильним образом ведучої.

"Лише той, хто здатний працювати сам - поважає працю іншого!", "Начебто давно на вас підписана, начебто часто бачу ваші фото, але кожен раз застываю з блаженною посмішкою. Ви прекрасні!", "Загадково і шикарно", "Поліна, незрівнянно!", "Загадково і шикарно", - писали шанувальники Поліни.

&quot;Стає соромно&quot;: Поліна Логунова розповіла про тонкощі популярної професії

&quot;Стає соромно&quot;: Поліна Логунова розповіла про тонкощі популярної професії

Скріншот коментарів (instagram.com/polinalogunova)

До речі, дружина Дмитра Ступки поміркувала про вітаміни, які приймає і застерегла від покупки розрекламованих засобів.

Нагадаємо, що Поліна Логунова розповіла, чому варто фарбуватися щодня і ретельно стежити за зовнішнім виглядом.

Раніше Поліна Логунова назвала причину, по якій марафони схуднення не працюють в довгостроковій перспективі.

Дружина Ступки "засвітила" фігуру і пишний бюст "Це правильне поєднання": дружина Дмитра Ступки розкрила секрет схуднення (відео)
Новини України Поліна ЛогуноваДмитро Ступка
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся