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"Думайте про себе": Логунова розповіла про вплив на організм продуктів - "пустушок"

Lite » Їжа 22.03.2019 - 08:52
"Думайте про себе": Логунова розповіла про вплив на організм продуктів - "пустушок"
Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Дружина Дмиртрия Ступки описала, як правильне харчування впливає на роботу організму

Телеведуча і експерт по правильному харчуванню, дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова ділиться важливою інформацією про вплив раціону на красу та здоров'я. Вона розповідає про правила вживання звичних харчових продуктів і знайомить з тими, які слід включити в раціон, детально пояснюючи всі плюси та мінуси вживання тієї чи іншої страви. Так, Поліна опублікована на сторінці в Instagram пост про зв'язок злагодженої роботи органів і системи і грамотно складеного раціону, а також продуктах-"пустушках", які "засмічують" організм і не приносять ніякої користі.

Експерт зазначила, що в організмі все взаємопов'язано. Наприклад, від правильно функціонування травної системи залежить загальне самопочуття людини.

&quot;Думайте про себе&quot;: Логунова розповіла про вплив на організм продуктів - &quot;пустушок&quot;

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

"Травлення залежить від якості та кількості їжі, часу її прийоми, віку людини, медикаментозних засобів, емоційного стану і фізичної активності. Хто за що відповідає?

Також вона навела простий, але наочний приклад: якщо ви приймаєте ліки від головного болю - вони подіють на печінку, а все, що потрапляє в шлунок відображається на нервовій системи. Адже у нас всередині немає перегородок.

&quot;Думайте про себе&quot;: Логунова розповіла про вплив на організм продуктів - &quot;пустушок&quot;

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

"Ми частина прирівнюємо шлунок до сміттєвого баку, закидаючи в нього не зрозумій які продукти - "пустушки", винайдені харчовою промисловістю, щоб задовольнити ваші смакові рецептори і заробити на цьому. Ми сподіваємося, що нічого поганого не трапиться і організм впорається, але наш шлунок незабаром запевнить вас в зворотному, і ви перші, хто буде в курсі справ, залишившись без життєвих сил і енергії як мінімум. З хворим кишечником пов'язані аутизм, когнітивні розлади, порушення сну, хвороба Паркінсона!" - озвучила наслідки Логунова.

Поліна нагадувала, що кожен з нас сам відповідає за власне самопочуття, тому слід подумати про здорове майбутнє.

"Отже, завтра може не настати, а хтось ще й заміж не вийшов разок, думайте про себе, бо ніхто інший цього не зробить за вас", - підкреслила експерт.

Нагадаємо, що професійний дієтолог Світлана Фус назвала правила приготування смачних і здорових овочів.

До слова, Поліна Логунова розповіла про тонкощі вживання кисломолочних продуктів.

"Красиво тільки на картинці: Логунова розповіла про шкоду популярних ласощів "Кілери гарного настрою": дієтолог назвала продукти, що "вбивають" радість
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