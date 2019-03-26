"Нереальная": обнаженная Полина Логунова поразила пикантным фото

Жена Дмитрия Ступки восхитила фанов откровенным кадром
Телеведущая и тренер по правильному питанию, а также жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая ранее рассказала о тонкостях популярной профессии, взбудоражила поклонников откровенным фото. На своей странице в Instagram она поделилась снимком, на котором запечатлена полностью обнаженной.
Судя по всему, фото было сделано в рамках фотосессии, а его автором выступила Fashion-фотограф Оксана Шевчук.
Полина позировала оголенной с растрепанными по лицу волосами и чувственно приоткрытыми губами. Кадр был сделан лишь по ключицы девушки, так что самых пикантных мест не видно.
"Не переживай. Переживешь", – подписала публикацию Логунова.
Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)
Подписчики поспешили оставить множество восхищенных комментариев под пикантным снимком.
Напомним, Полина Логунова рассказала о влиянии на организм продуктов - "пустышек".
К слову, Полина Логунова пояснила, стоит ли делать макияж каждый день и как это влияет на восприятие окружающих.