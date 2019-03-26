"Нереальная": обнаженная Полина Логунова поразила пикантным фото

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Жена Дмитрия Ступки восхитила фанов откровенным кадром

Телеведущая и тренер по правильному питанию, а также жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая ранее рассказала о тонкостях популярной профессии, взбудоражила поклонников откровенным фото. На своей странице в Instagram она поделилась снимком, на котором запечатлена полностью обнаженной.

Судя по всему, фото было сделано в рамках фотосессии, а его автором выступила Fashion-фотограф Оксана Шевчук.

Полина позировала оголенной с растрепанными по лицу волосами и чувственно приоткрытыми губами. Кадр был сделан лишь по ключицы девушки, так что самых пикантных мест не видно.

"Не переживай. Переживешь", – подписала публикацию Логунова.

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Подписчики поспешили оставить множество восхищенных комментариев под пикантным снимком.

"Фото нереальное"

"Очень красивое и женственное фото!"

"Вау вау"

"Неймовірне фото!"

"Роскошная женщина"

"Невероятная"

Напомним, Полина Логунова рассказала о влиянии на организм продуктов - "пустышек".

К слову, Полина Логунова пояснила, стоит ли делать макияж каждый день и как это влияет на восприятие окружающих.