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"Нереальная": обнаженная Полина Логунова поразила пикантным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2019 - 17:21
"Нереальная": обнаженная Полина Логунова поразила пикантным фото
Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Жена Дмитрия Ступки восхитила фанов откровенным кадром

Телеведущая и тренер по правильному питанию, а также жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая ранее рассказала о тонкостях популярной профессии, взбудоражила поклонников откровенным фото. На своей странице в Instagram она поделилась снимком, на котором запечатлена полностью обнаженной.

Судя по всему, фото было сделано в рамках фотосессии, а его автором выступила Fashion-фотограф Оксана Шевчук.

Полина позировала оголенной с растрепанными по лицу волосами и чувственно приоткрытыми губами. Кадр был сделан лишь по ключицы девушки, так что самых пикантных мест не видно.

"Не переживай. Переживешь", – подписала публикацию Логунова.

&quot;Нереальная&quot;: обнаженная Полина Логунова поразила пикантным фото

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Подписчики поспешили оставить множество восхищенных комментариев под пикантным снимком.

  • "Фото нереальное"
  • "Очень красивое и женственное фото!"
  • "Вау вау"
  • "Неймовірне фото!"
  • "Роскошная женщина"
  • "Невероятная"

Напомним, Полина Логунова рассказала о влиянии на организм продуктов - "пустышек".

К слову, Полина Логунова пояснила, стоит ли делать макияж каждый день и как это влияет на восприятие окружающих.

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