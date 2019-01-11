"Нереальна": MONATIK показав рідкісне фото своєї дружини

Фото: Монатік (instagram.com/monatik_official)

Зіркова пара зараз відпочиває в Дубаї

Популярний і успішний український артист Дмитро Монатік (MONATIK), який отримав нагороду M1 Music Awards "Кращий проект року" за роботу з Надею Дорофєєвою "Глибоко", вважає за краще не виносити своє особисте життя на загальний огляд і дуже рідко показує в соціальних мережах свою дружину і дітей. Тим більше цінний кадр, який співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На ньому зображена дружина Дмитра Ірина Демічева на березі моря. Дівчина щасливо посміхається, а її обличчя здебільшого приховано за її рудим волоссям, яке розносить вітер. На задньому плані мальовничо пролітає чайка.

Фото: (instagram.com/monatik_official)

"Це розкішне волосся і очі кольору молодість підіймають знову, хоча ... після таких ударів не піднімаються. Ці зливи лише співають про хороше, адже зміни трапляються, коли прислухатися, а ми намагаємося. Скільки побачили, скільки разів ламали, як би сильно не носила нас земля, а це було все не дарма, не дарма, не дарма..." - підписав романтичний знімок артист.

Шанувальники виконавця були дуже раді побачити такий ніжний кадр і зазначили, що Ірина дуже гарна, а вони чудова пара.

"Дуже гарно", "Нереальна", "Природність це завжди дуже красиво", "Ви прекрасні", "Справжня, така справжня любов", "Неземна пара!", "Щира і справжня", "Зашиваете душу такими фотографіями", "Романтика", "Ніжно", "Яке ж світле фото", "Мабуть ви людина закритий і бережете найцінніше, але, коли дізналася, що ви одружені і у вас є дітки, стала цінувати вас ще більше!", "Які слова! До мурашок, хай Бог благословить вашу сім'ю", - пишуть захоплені фолловери.

Скріншот коментарів: (instagram.com/monatik_official)

Відзначимо, що зараз MONATIK з сім'єю відпочивають в Дубаї. Раніше він також виклав зворушливе фото з синами, з якими вони відвідали парк розваг.

Фото: (instagram.com/monatik_official)

Офіційно Дмитро з Іриною одружилися у 2015 році. У цьому ж році у них народився перший син. А через два роки вони стали батьками ще одного хлопчика.

Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'a показала ніжне фото з чоловіком.

Ми також писали про те, що відомий український співак, ведучий проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками" MONATIK показав своїх підрослих дітей. Рідкісний сімейний знімок Монатік опублікував в честь Дня синів, який святкується 23 листопада.

Відео: РБК-Україна