Жена MONATIK показала нежное фото с мужем

Сам артист предпочитает не афишировать личную жизнь
Популярный и успешный украинский артист, судья шоу Танцы со звездами Дмитрий Монатик (MONATIK), который получил награду M1 Music Awards "Лучший проект года" за работу с Надей Дорофеевой "Глубоко", не афиширует свою личную жизнь. Он мало говорит о семье в интервью и не показывает жену и детей в социальных сетях.
Но на днях супруга Дмитрия Ирина Демичева не удержалась и сама опубликовала в Facebook романтические фото с мужем из гримерки после церемонии награждения.
"Для меня и всех наших Дмитрий Монатик — самый лучший! Артист, мужчина, человек!" — подписала фото Ирина.
Скриншот поста (facebook.com/irina.demicheva.5)
На одном из снимков они стоят в обнимку, а на другом она нежно целует мужа.
Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (facebook.com/irina.demicheva.5)
Подписчики пришли в восторг от фото и отметили, что они очень красивая пара.
Скриншот комментариев (facebook.com/irina.demicheva.5)
Отметим, что Ирина Демичева работает в команде с Дмитрием, является его директором, главной музой и матерью двоих сыновей.
Официально Дмитрий с Ириной поженились в 2015 году. В этом же году у них родился первый сын. А через два года они стали родителями еще одного мальчика.
Напомним, известный украинский певец, ведущий проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами" MONATIK показал своих подросших детей. Редкий семейный снимок Монатик опубликовал в честь Дня сыновей, который празднуется 23 ноября.
Также мы писали, что первое живое выступление Нади Дорофеевой и MONATIK "взорвало" сеть.
Видео: РБК-Украина