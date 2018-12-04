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Жена MONATIK показала нежное фото с мужем

Lite » Звезды 04.12.2018 - 09:19
Жена MONATIK показала нежное фото с мужем
Фото: Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)

Сам артист предпочитает не афишировать личную жизнь

Популярный и успешный украинский артист, судья шоу Танцы со звездами Дмитрий Монатик (MONATIK), который получил награду M1 Music Awards "Лучший проект года" за работу с Надей Дорофеевой "Глубоко",  не афиширует свою личную жизнь. Он мало говорит о семье в интервью и не показывает жену и детей в социальных сетях.

Но на днях супруга Дмитрия Ирина Демичева не удержалась и сама опубликовала в Facebook романтические фото с мужем из гримерки после церемонии награждения.

"Для меня и всех наших Дмитрий Монатик — самый лучший! Артист, мужчина, человек!" — подписала фото Ирина.

Жена MONATIK показала нежное фото с мужем

Скриншот поста (facebook.com/irina.demicheva.5)

На одном из снимков они стоят в обнимку, а на другом она нежно целует мужа.

Жена MONATIK показала нежное фото с мужемЖена MONATIK показала нежное фото с мужем

Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (facebook.com/irina.demicheva.5)

Подписчики пришли в восторг от фото и отметили, что они очень красивая пара.

Жена MONATIK показала нежное фото с мужем

Скриншот комментариев (facebook.com/irina.demicheva.5)

Отметим, что Ирина Демичева работает в команде с Дмитрием, является его директором, главной музой и матерью двоих сыновей.

Официально Дмитрий с Ириной поженились в 2015 году. В этом же году у них родился первый сын. А через два года они стали родителями еще одного мальчика.

Напомним, известный украинский певец, ведущий проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами" MONATIK показал своих подросших детей. Редкий семейный снимок Монатик опубликовал в честь Дня сыновей, который празднуется 23 ноября.

Также мы писали, что первое живое выступление Нади Дорофеевой и MONATIK "взорвало" сеть.

Видео: РБК-Украина

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