"Нереальная": MONATIK показал редкое фото своей жены

Фото: Монатик (instagram.com/monatik_official)

Звездная пара сейчас отдыхает в Дубае

Популярный и успешный украинский артист Дмитрий Монатик (MONATIK), который получил награду M1 Music Awards "Лучший проект года" за работу с Надей Дорофеевой "Глубоко", предпочитает не выносить свою личную жизнь на всеобщее обозрение и очень редко показывает в социальных сетях свою жену и детей. Тем более ценен кадр, который певец опубликовал на своей страничке в Instagram.

На нем запечатлена супруга Дмитрия Ирина Демичева на берегу моря. Девушка счастливо улыбается, а ее лицо большей частью скрыто за ее рыжими волосами, которые разносит ветер. На заднем плане живописно пролетает чайка.

Фото: (instagram.com/monatik_official)

"Эти роскошные волосы и глаза цвета молодость подымают опять, хотя ... после ударов таких не поднимаются. Эти ливни лишь поют о хорошем, ведь перемены случаются, когда прислушаться, а мы пытаемся. Сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря, не зря, не зря..." - подписал романтический снимок артист.

Поклонники исполнителя были очень рады увидеть такой нежный кадр и отметили, что Ирина очень красивая, а они замечательная пара.

"Очень красиво", "Нереальная", "Естественность это всегда очень красиво", "Вы вместе прекрасны", "Справжня, така справжня любов", "Неземная пара!", "Искренняя и настоящая", "Зашиваете душу такими фотографиями", "Романтика", "Нежно", "Какое же светлое фото", "Видимо вы человек закрытый и бережете самое ценное, но, когда узнала, что вы женаты и у вас есть детки, стала ценить вас еще больше!", "Какие слова! До мурашек, благослови Бог вашу семью", - пишут восхищенные фолловеры.

Скриншот комментариев: (instagram.com/monatik_official)

Отметим, что сейчас MONATIK с семьей отдыхают в Дубае. Ранее он также выложил трогательное фото с сыновьями, с которыми они посетили парк развлечений.

Фото: (instagram.com/monatik_official)

Официально Дмитрий с Ириной поженились в 2015 году. В этом же году у них родился первый сын. А через два года они стали родителями еще одного мальчика.

Напомним, ранее жена MONATIK'a показала нежное фото с мужем.

Мы также писали о том, что известный украинский певец, ведущий проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами" MONATIK показал своих подросших детей. Редкий семейный снимок Монатик опубликовал в честь Дня сыновей, который празднуется 23 ноября.

Видео: РБК-Украина