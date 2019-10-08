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"Непристойно красиві": Лілія Ребрик в елегантній сукні вийшла у світ з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.10.2019 - 11:56
"Непристойно красиві": Лілія Ребрик в елегантній сукні вийшла у світ з чоловіком
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com.liliia.rebrik)

Зіркова пара відвідала благодійний бал

Лілія Ребрик багато працює, знімаючись в ранковому шоу, а також граючи в театрі і кіно, але при цьому встигає також знайти час для сім'ї. Так, нещодавно телезірка розчулила фанатів ранковим фото з компанії дочок Поліни і Діани – телеведуча зізналася, що саме так виглядає її ідеальний початок дня. Виходить у неї і побути удвох з чоловіком Андрієм Диким - днями вони навіть відвідали світський захід.

Ефектними кадрами Лілія поділилася на своїй сторінці в Instagram. Пара побувала на благодійному балу, де блищала в елегантних вбраннях. Ребрик вибрала для виходу в світ облягаюче плаття в підлогу молочного кольору від українського бренду Dominiss, прикрашене мереживними чорними візерунками, а її чоловік був у класичному чорному костюмі з метеликом.

&quot;Непристойно красиві&quot;: Лілія Ребрик в елегантній сукні вийшла у світ з чоловіком

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com.liliia.rebrik)

Лілія та Андрій із задоволенням позували в обнімку на тлі прикрашеної зеленими рослинами стіни, а також прийняли ефектну танцювальну позу.

"Благодійний віденський бал юристів 2019. @andrii_dykyi - розпорядник балу", - поділилася ведуча.

&quot;Непристойно красиві&quot;: Лілія Ребрик в елегантній сукні вийшла у світ з чоловіком

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com.liliia.rebrik)

У коментарях користувачі мережі засипали пару компліментами, відзначаючи, що вони просто до непристойності гарні і позитивні.

  • Ви неперевершені
  • Приємно дивитися ваші фото-завжди позитивні,гарні,ви приклад для багатьох родин!Добра вам і любові на довгі роки!
  • Прекрасні
  • Непристойно красиві
  • Плаття Ваше ну просто неперевершено красиве і Ви з Андрієм найкрасивіші, люблю
  • Вау, Лілічка, яка ж Ви гарнюнічка
  • Вау яка пара
  • Дуже гарна пара.Лиличка-лялечка.!!!
  • Гарне плаття і гарна пара
  • Просто неймовірні
  • Ви шикарні!!! Захоплююся!

&quot;Непристойно красиві&quot;: Лілія Ребрик в елегантній сукні вийшла у світ з чоловіком

Скріншот коментарів (instagram.com.liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик захопила яскравим образом в улюбленому місці Києва - парку Феофанія.

Також Лілія Ребрик в оригінальному платті-вишиванці лавандового відтінку влаштувала барвистий фотосет посеред осіннього скверу.

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