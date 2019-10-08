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"Непристойно красивые": Лилия Ребрик в элегантном платье вышла в свет с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.10.2019 - 11:56
"Непристойно красивые": Лилия Ребрик в элегантном платье вышла в свет с мужем
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com.liliia.rebrik)

Звездная пара посетила благотворительный бал

Лилия Ребрик много работает, снимаясь в утреннем шоу, а также играя в театре и кино, но при этом успевает также найти время для семьи. Так, недавно телезвезда умилила фанатов утренним фото с компании дочек Полины и Дианы – телеведущая призналась, что именно так выглядит ее идеальное начало дня. Получается у нее и побыть вдвоем с мужем Андреем Диким - на днях они даже посетили светское мероприятие.

Эффектными кадрами Лилия поделилась на своей странице в Instagram. Пара побывала на благотворительном балу, где блистала в элегантных нарядах. Ребрик выбрала для выхода в свет облегающее платье в пол молочного цвета от украинского бренда Dominiss, украшенное кружевными черными узорами, а ее супруг был в классическом черном костюме с бабочкой.

&quot;Непристойно красивые&quot;: Лилия Ребрик в элегантном платье вышла в свет с мужем

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com.liliia.rebrik)

Лилия и Андрей с удовольствием позировали в обнимку на фоне украшенной зелеными растениями стены, а также приняли эффектную танцевальную позу.

"Благодійний віденський бал юристів 2019. @andrii_dykyi - розпорядник балу", - поделилась ведущая.

&quot;Непристойно красивые&quot;: Лилия Ребрик в элегантном платье вышла в свет с мужем

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com.liliia.rebrik)

В комментариях пользователи сети засыпали пару комплиментами, отмечая, что они просто до неприличия красивые и позитивные.

  • Ви неперевершені
  • Приятно смотреть ваши фото-всегда позитивные,красивые,вы пример для многих семей!Добра вам и любви на долгие годы!
  • Прекрасные
  • Непристойно красиві
  • Платье Ваше ну просто непревзойденно красивое и Вы с Андреем самые красивые, люблю
  • Вау, Лілічка, яка ж Ви гарнюнічка
  • Вау яка пара
  • Очень красивая пара.Лиличка-куколка.!!!
  • Гарне плаття і гарна пара
  • Просто потрясные
  • Вы шикарные!!! Восхищаюсь!

&quot;Непристойно красивые&quot;: Лилия Ребрик в элегантном платье вышла в свет с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com.liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик восхитила ярким образом в любимом месте Киева - парке Феофания.

Также Лилия Ребрик в оригинальном платье-вышиванке лавандового оттенка устроила красочный фотосет посреди осеннего сквера.

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