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До непристойності струнка: Лілія Подкопаєва у відвертій сукні захопила формами після пологів

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.11.2019 - 11:56
До непристойності струнка: Лілія Подкопаєва у відвертій сукні захопила формами після пологів
Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Лілія змогла неймовірно швидко повернутися до форми після народження другої дочки

Лілія Подкопаєва не перестає захоплювати своїм квітучим виглядом. А також неймовірно швидким поверненням у форму після народження другої дитини. Нагадаємо, що 19 вересня 2019 року іменита українська спортсменка народила дівчинку, ім'я дівчинки батьки поки що тримають в секреті. Батьком дитини є бізнесмен Ігор Дубинський, з яким Подкопаєва та її діти від попереднього шлюбу (прийомний син Вадим і рідна донька Кароліна) живуть у США. До речі, раніше Подкопаєва зворушливо привітала доньку-іменинницю! Після пологів не пройшло і півроку, а Лілія ледь не кожен день захоплює шанувальників своєю активністю. А також завидною фігурою.

На новому стильному фото Подкопаєва показала черговий яскравий образ. Так, Лілія позує в облягаючій сірій сукні, яка відмінно підкреслює стрункі форми молодої мами. Також свій осінній образ спортсменка доповнила дуже трендовим в цьому сезоні елементом, а саме - чорна "кожанкой". Зазначимо, що цей елемент гардеробу вкрай актуальний восени 2019. На ніжках Лілії - масивні шкіряні черевики на стійкому каблуці. І це ще один тренд осені 2019 - "бунтарський" стиль.

"Як багато життєвих спокус, а вихідних всього трохи", - підписала знімок Лілія.

До непристойності струнка: Лілія Подкопаєва у відвертій сукні захопила формами після пологів

Стильна Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Шанувальники Лілія поспішили прокоментувати її нове фото і образ:

  • "Це злочин бути такою вродливою та ще стрункою"
  • "Ліля, що ви робили щоб животик так швидко підтягти???"
  • “Капець, де живіт?! Непристойно бути такою стрункою"
  • "Виглядаєш супер", - пише Леся Нікітюк
  • “Чудова мама трьох дітокСупер"
  • "Гарненька така"
  • "Ліля, красуня"
  • "Ліля, ви шикарні"

До непристойності струнка: Лілія Подкопаєва у відвертій сукні захопила формами після пологів

Скріншот коментарів: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, раніше в лосинах і облягаючій майці Лілія Подкопаєва захопила формами в спортзалі. Спортсменка вперше після народження доньки прийшла на тренування.

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