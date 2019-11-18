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До неприличия стройная: Лилия Подкопаева в облегающем платье восхитила формами после родов

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.11.2019 - 11:56
До неприличия стройная: Лилия Подкопаева в облегающем платье восхитила формами после родов
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Лилия смогла невероятно быстро вернуться к форме после рождения второй дочери

Лилия Подкопаева не перестает восхищать своим цветущим видом. А также невероятно быстрым возвращением в форму после рождения второго ребенка. Напомним, что 19 сентября 2019 года именитая украинская спортсменка родила девочку, имя малышки родители пока что держат в секрете. Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Дубинский, с которым Подкопаева и ее дети от предыдущего брака (приемный сын Вадим и родная дочка Каролина) живут в США. Кстати, ранее Подкопаева трогательно поздравила дочку-именинницу! После родов не прошло и полугода, а Лилия едва ли не каждый день восхищает поклонников своей активностью. А также завидной фигурой.

На новом стильном фото Подкопаева показала очередной яркий образ. Так, Лилия позирует в облегающем сером платье в пол, которое отлично подчеркивает стройные формы молодой мамы. Также свой осенний образ спортсменка дополнила очень трендовым в этом сезоне элементом, а именно - черной “кожанкой”. Отметим, что этот элемент гардероба крайне актуален осенью 2019. На ножках Лилии - массивные кожаные ботинки на устойчивом каблуке. И это еще один тренд осени 2019 - “бунтарский” стиль.

“Как много жизненных соблазнов, а выходных всего чуть-чуть”, - подписала снимок Лилия.

До неприличия стройная: Лилия Подкопаева в облегающем платье восхитила формами после родов

Стильная Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Поклонники Лилия поспешили прокомментировать ее новое фото и образ:

  • “Это преступление быть такой красивой да ещё стройной”
  • “Лиля, что вы делали чтобы животик так быстро подтянуть???”
  • “Капец, где живот?! Неприлично быть такой стройной”
  • “Выглядишь супер”, - пишет Леся Никитюк
  • “Восхитительная мама троих деток. Супер”
  • “Хорошенькая такая”
  • “Лиля, красавица”
  • “Лиля, вы шикарны”

До неприличия стройная: Лилия Подкопаева в облегающем платье восхитила формами после родов

Скриншот комментариев: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, ранее в лосинах и обтягивающей майке Лилия Подкопаева восхитила формами в спортзале. Спортсменка впервые после рождения дочки пришла на тренировку.

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