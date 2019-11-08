В лосинах і обтислій майці: Лілія Подкопаєва захопила формами в спортзалі

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка вперше після народження доньки прийшла на тренування

Лілія Подкопаєва у вересні стала щасливою мамою дівчинки. Олімпійська чемпіонка дуже швидко відновилася після пологів, адже навіть в період вагітності вона не забувала про заняття спортом. Спортсменка ділитися в Instagram щасливими фото з малятком на руках і розчулює шанувальників своїм підходом до виховання дітей – вона переконана, що любові і турботи багато не буває. Крім піших прогулянок, Лілія ще й навідується в тренажерний зал. До речі, свій перший день у спорткомплексі вона показала в сторіз.

Лілія вибрала спортклуб за місцем проживання – в Атланті, про що говорить геовідміта на короткому відео. Гімнастка йде по біговій доріжці і ділиться з шанувальниками враженнями.

"Перший день в тренажерному залі після народження дочки. Під заводні ритми Дмитра Монатіка починаємо боротися із зайвими грамами або кілограмами", - заявила Лілія.

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Пізніше вона опублікувала фото після тренування з мотивуючим підписом: "Спорт – це сила". Лілія позує в чорних лосинах і білій обислій майці, зручних кросівках і з навушниками. На обличчі у гімнастки немає ні грама макіяжу, і вона виглядає свіжою і квітучою.

До речі, раніше Лілія засвітила стрункі ніжки в коротких шортах на прогулянці з дочкою. Вона в черговий раз продемонструвала, що перебуває у відмінній фізичній формі.

За турботами про дитину Лілія не забуває і про виходах у світ. Наприклад, у жовтні вона влаштувала сімейний похід на виступ легендарного цирку Cirque Du Soleil. Стильна спортсменка прийшла на виставу з коханих Ігорем Дубінським, сином Вадимом та донькою Кароліною.