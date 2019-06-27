Не можна стригтися і пити каву: Санта Дімопулос висміяла забобони про вагітність

Співачка вагітна другою дитиною і прекрасно себе почуває
Українська співачка Санта Дімопулос зараз знаходиться на шостому місяці вагітності - вона чекає другу дитину і при цьому відчуває себе просто чудово. Артистка навіть продовжує відвідувати спортивні тренування - однак даний факт викликав чимало критики на її сторону.
Як Санта розповіла на своїй сторінці в Instagram, після того, як вона показала в "Історіях" свого облікового запису свої заняття, вона отримала чимало гнівних повідомлень про те, що вагітним нібито не можна займатися спортом. При цьому ніхто з них не міг пояснити, чому так.
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)
Співачка вирішила згадати заодно і всі інші забобони про вагітність, які вона чула, і з іронією їх перерахувала.
"Була на тренуванні, виставила сторіс. З десяток інста дів накинулися в директі – вагітним тренуватися взагалі не можна! Прям категорично! А чому? Хз! Не можна і крапка! Що там ще нам не можна? Я чула таке:
– Піднімати руки вгору (дитина заплутається в пуповині)
– Стригтися (щоб тупенький не народився)
– Дивитися на негарні речі (страшненький буде)
– Фарбуватися
– Їсти сиру рибу (і взагалі багато чого не можна, але що можна - обов'язково за двох)
– Пити каву
– Лежати у ванній
– Тримати кота (1заразить. 2.дитина волохатий буде)
– В'язати (знову заплутається в пуповині, мати її)
– Купувати речі заздалегідь (мало чого)
– Живіт показувати (зурочать, ясна ж річ)
– Літати звичайно ж!
– Схрещувати ноги (косолапенькій буде)
– Спати на спині (задихнеться адже)
– Не можна лаятися і сваритися (злим буде)
Найкраще лягти і лежати дубом і не рухатися. Щось я пропустила, матусі? Доповніть список", - написала Дімопулос.
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)
Підписники артистки підтримали її і почали також перераховувати дурні заборони для вагітних, які вони знають.
Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)
Нагадаємо, вагітна Санта Дімопулос розповіла, чому буде народжувати другу дитину за кордоном. Співачка вибрала Монако.
Раніше Санта Дімопулос розповіла, як протікає друга вагітність. За словами співачки, вона чудово себе почуває.