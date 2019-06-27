Не можна стригтися і пити каву: Санта Дімопулос висміяла забобони про вагітність

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Співачка вагітна другою дитиною і прекрасно себе почуває

Українська співачка Санта Дімопулос зараз знаходиться на шостому місяці вагітності - вона чекає другу дитину і при цьому відчуває себе просто чудово. Артистка навіть продовжує відвідувати спортивні тренування - однак даний факт викликав чимало критики на її сторону.

Як Санта розповіла на своїй сторінці в Instagram, після того, як вона показала в "Історіях" свого облікового запису свої заняття, вона отримала чимало гнівних повідомлень про те, що вагітним нібито не можна займатися спортом. При цьому ніхто з них не міг пояснити, чому так.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Співачка вирішила згадати заодно і всі інші забобони про вагітність, які вона чула, і з іронією їх перерахувала.

"Була на тренуванні, виставила сторіс. З десяток інста дів накинулися в директі – вагітним тренуватися взагалі не можна! Прям категорично! А чому? Хз! Не можна і крапка! Що там ще нам не можна? Я чула таке:

– Піднімати руки вгору (дитина заплутається в пуповині)

– Стригтися (щоб тупенький не народився)

– Дивитися на негарні речі (страшненький буде)

– Фарбуватися

– Їсти сиру рибу (і взагалі багато чого не можна, але що можна - обов'язково за двох)

– Пити каву

– Лежати у ванній

– Тримати кота (1заразить. 2.дитина волохатий буде)

– В'язати (знову заплутається в пуповині, мати її)

– Купувати речі заздалегідь (мало чого)

– Живіт показувати (зурочать, ясна ж річ)

– Літати звичайно ж!

– Схрещувати ноги (косолапенькій буде)

– Спати на спині (задихнеться адже)

– Не можна лаятися і сваритися (злим буде)

Найкраще лягти і лежати дубом і не рухатися. Щось я пропустила, матусі? Доповніть список", - написала Дімопулос.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Підписники артистки підтримали її і почали також перераховувати дурні заборони для вагітних, які вони знають.

Гарячий душ-не можна! Спати на спині-можна і лівий бік теж не можна! І звичайно ж "секес", не можна малюкові по голові стукати

Фарбувати і стригти волосся ще був пунктик

З цього списку я робила все!)))) здорові і розумні і красиві троє синів ))

Живіт показувати ні в крем випадку, втягуйте всі дев'ять місяців

Напрошується питання - значить, під час вагітності кращих вихід це лежати і не рухатися??? Ох вже ці забобонні майбутні матусі!!!

Пфф, а переступати через ланцюги і мотузки? Тому що,знову ж таки, пуповина!! Називати ім'ям родича І якщо їх багато, то дете ризикує бути без імені, ну або Родрігез або Персифона

Брати без попиту або зривати з дерева,а то родимі плями з'являться

Дихати можна?)

А ще народжувати з зав'язаними волоссям теж не можна! Ну ж пуповина ж!

Це все дуже смішно. За пост спасибі

Всю вагітність тренувалася з першого місяця) Дурниці це все!)

Ось так начитаєшся,і думаєш, що нам вагітним напевно всі 9 місяців треба жити в лісі, не доглядати за собою і взагалі подалі від цивілізації

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, вагітна Санта Дімопулос розповіла, чому буде народжувати другу дитину за кордоном. Співачка вибрала Монако.

Раніше Санта Дімопулос розповіла, як протікає друга вагітність. За словами співачки, вона чудово себе почуває.