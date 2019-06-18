Санта Дімопулос оголосила про другу вагітність і показала кругленький живіт

У співачки вже є син від Андрія Джеджули
Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками радісною новиною - виявляється, співачка вагітна і знаходиться вже на 28 тижні. Для 32-річної артистки це вже друга вагітність - у 2008 році вона народила сина Даніеля від відомого телеведучого Андрія Джеджули.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала ніжне чорно-біле фото, показавши вже помітно кругленький животик.
"Прийшов час поділитися з вами моїм щастям. It's time to share my happiness with you #28weeks", - написала Санта.
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)
Стать дитини співачка поки що розкривати не стала. Її батьком є другий чоловік Дімопулос – співвласник мережі спортивних клубів Ігор Кучеренко, за якого вона вийшла заміж в 2015 році. У чоловіка також є діти від попереднього шлюбу - двоє синів.
Підписники артистки засипали її привітаннями та теплими побажаннями. Серед них і багато українських та російськмх селебріті.
"Вітаю!!!! Найкрасивіша вагітна дівчинка", - пише Алла Барановська.
"Та всі давно в курсі)))) вітаю!" - вторить їй Оля Полякова.
Даша Астаф'єва, Катерина Кухар, Тетяна Котова, Філіп Кіркоров, Тетяна Терехова та інші поспішили приєднатися до привітань.
Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)
Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)
Пізніше артистка поділилася зворушливими кадрами з фотосесії "у положенні".
Фото: Санта Дімопулос (jetsetter.ua)
Нагадаємо, чуттєва Санта Дімопулос схвилювала гарячим фото в купальнику.
Раніше вагітна Лілія Подкопаєва блиснула стрункими ніжками на яхті.
До речі, учасниця групи "ВІА Гра" Еріка Герцег розбурхала мережу відвертою фотосесією.