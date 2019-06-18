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Санта Дімопулос оголосила про другу вагітність і показала кругленький живіт

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2019 - 10:12
Санта Дімопулос оголосила про другу вагітність і показала кругленький живіт
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

У співачки вже є син від Андрія Джеджули

Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками радісною новиною - виявляється, співачка вагітна і знаходиться вже на 28 тижні. Для 32-річної артистки це вже друга вагітність - у 2008 році вона народила сина Даніеля від відомого телеведучого Андрія Джеджули.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала ніжне чорно-біле фото, показавши вже помітно кругленький животик.

"Прийшов час поділитися з вами моїм щастям. It's time to share my happiness with you #28weeks", - написала Санта.

Санта Дімопулос оголосила про другу вагітність і показала кругленький живіт

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Стать дитини співачка поки що розкривати не стала. Її батьком є другий чоловік Дімопулос – співвласник мережі спортивних клубів Ігор Кучеренко, за якого вона вийшла заміж в 2015 році. У чоловіка також є діти від попереднього шлюбу - двоє синів.

Підписники артистки засипали її привітаннями та теплими побажаннями. Серед них і багато українських та російськмх селебріті.

"Вітаю!!!! Найкрасивіша вагітна дівчинка", - пише Алла Барановська.

"Та всі давно в курсі)))) вітаю!" - вторить їй Оля Полякова.

Даша Астаф'єва, Катерина Кухар, Тетяна Котова, Філіп Кіркоров, Тетяна Терехова та інші поспішили приєднатися до привітань.

Санта Дімопулос оголосила про другу вагітність і показала кругленький живітСанта Дімопулос оголосила про другу вагітність і показала кругленький живіт

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

  • Вітаю Вас!!! Дуже рада, що Ви чекаєте малюка ))
  • Прям щиро рада! Це таке щастя
  • Прекрасна новина
  • Яке щастя! Рада за тебе дуже!
  • Ух ти! Ніколи не думала, що буду відчувати таку радість людини, якого ніколи навіть не бачила в живу...але, безумовно...дуже за вас рада!
  • Неймовірно красива. Вітаю
  • Сантик, ти така красива беременяшка!!!!!
  • Чудові новост. Вітаю
  • Богиня
  • Кохання стає більше
  • Гармонія і любов
  • Вітаю, здоров'я і щастя
  • Ви прекрасна!! Нехай Ангел -Хоронитель береже Вас і вашу родину
  • Мила і красива Санта! Бережи своє щастя! Трепетно і красиво!
  • Сантуля, ти прекрасна
  • Вааауу!!!!!! Ну яка ж ви молодець
  • Санта,вітаю Вас з цим щастям!!!! Це диво в житті жінки! Бажаю Вам легкої вагітності!
 

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Пізніше артистка поділилася зворушливими кадрами з фотосесії "у положенні".

 

Фото: Санта Дімопулос (jetsetter.ua)

Нагадаємо, чуттєва Санта Дімопулос схвилювала гарячим фото в купальнику.

Раніше вагітна Лілія Подкопаєва блиснула стрункими ніжками на яхті.

До речі, учасниця групи "ВІА Гра" Еріка Герцег розбурхала мережу відвертою фотосесією.

В очікуванні дива: вагітна Сніжана Бабкіна знялася у відвертій фотосесії з чоловіком Чуттєва Санта Дімопулос схвилювала гарячим фото в купальнику
Новини України беременностьСанта Димопулос
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