"Як у фільмі жахів": Дімопулос розповіла, чому буде народжувати за кордоном

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Співачка з жахом згадує, як пройшли її перші пологи в Києві

32-річна українська співачка Санта Дімопулос нещодавно приголомшила і порадувала своїх прихильників новиною про те, що вона вагітна другою дитиною. Артистка розповіла, що вона вже на сьомому місяці вагітності, а також показала чарівні фото з животиком і повідала, як себе почуває. Під новим ніжним знімком в Instagram Санта відверто зізналася, що народжувати вона вирушить за кордон і вже вибрала місце.

Дімопулос пояснила причини такого рішення - за її словами, першу дитину, сина Даніеля, якому вже 10 років, вона народжувала в Києві і досі з жахом це згадує.

"Питання – "де народжувати" стояло гостріше будь-якого ножа. Перші пологи до сих пір згадую з жахом. Мій лікар полетів на якусь конференцію і мене попало народити в один з цих 2х днів. Епідуральною анестезією мені знеболили схватки, а коли почалася родова діяльність - її відключили, пояснивши це тим, що я повинна відчувати потуги. В ці миті я відчула всю біль цього світу! Я реально втрачала свідомість і дитину мені просто виштовхнули натиснувши на живіт (чого робити категорично не можна, але про це я дізналася пізніше). Гематому на голові у немовляти проколювали на четвертий день і мені навіть страшно згадувати про це... Післяпологова палата теж була як у фільмі жахів - метр на метр, поруч дитина, вікно не зачинялося і вітер свистів над вухом всю ніч", - поділилася спогадами співачка.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Тому вона точно вирішила, що другий раз такого не допустить і почала вибирати закордонну клініку. В результаті зупинила свій вибір на Монако.

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"Дізнавшись про свій чудовий стан, я відразу вирішила – в цей раз все буде зовсім по-іншому. Розглядала Майамі, Ніццу, Тель-Авів, Монако. Для мене були важливі рекомендації від знайомих. Хотіла, звичайно, в Майамі, але стоїть такий термін, що це сезон самої спеки і, на жаль, мій чоловік не може в цей час бути там. Потім, звернула увагу на Ніццу (клініка Ленваль), де знайшла чудового лікаря, але так вийшло, що ми довго шукали і зняли приголомшливий будинок в іншій стороні і я серйозно злякалася, що народжу по дорозі в госпіталь. За підсумком, я зустрілася (за рекомендацією знайомої) з головним лікарем клініки в Монако і прийняла рішення народжувати у нього. Київ навіть не розглядала, тому що, крім свого негативного досвіду, чула і від інших знайомих про різні складнощі", - розповіла Санта.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Думки підписників розійшлися - деякі діляться схожими страшними історіями, інші ж зазначають, що артистці просто не пощастило вперше, однак же в Києві багато хороших лікарів та клінік, так і другі пологи завжди проходять легше.

Перші пологи в Голландії, другі в Києві Ісіда, став би питання про третіх, однозначно вибрала б Ісіду

Круто коли є такій вибір, де народжувати! а не обмежуватися лише українською медициною

42 мільйони всі живі і здорові. Що ви вигадуєте е п р с т. Київ не розглядаєте.. А що говорити там хто в селах живуть

Красуня

Не повіриш, у мене історія 1:1 !!! З анестезією, виштовхуванням і гематомою на голові у дитини. Згадую як страшний сон

Теж видавили дитини, з дитиною все добре було, а от у мене розбіжністю тазових кісток і 3 місяці не ходила.згадую з жахом!

Звичайно, добре мати можливість народжувати в різних країнах, але не у всіх є такі можливості, на жаль. Але в Києві теж є прекрасні лікарі і палати, звичайно не Монако, але теж добре. Я народжувала в Перинатальному центрі на Предславинській-все пройшло відмінно, окрема палата. Народжувала там двічі і всім рекомендую. Пологи були обидва рази природні без анестезії. А вам легкої вагітності і пологів!

Першого народжувала-думала, помру. Мені було дико боляче ще до сутичок: "Хворобливий прелімінарного період", - так пояснили. Тому дуже Вас розумію. Робіть, як вважаєте за потрібне - слухайте себе!

Удачі!!!

Я народжувала в Майамі, ти все знаєш.Досвід хороший! Бажаю тобі 2 разів максимально легко народити здорового карапузика

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, Санта Дімопулос розповіла, як протікає друга вагітність. За словами співачки, вона чудово себе почуває.

До речі, Сергій та Сніжана Бабині стали батьками втретє - у пари народився син. Народжувала Сніжана в Києві.