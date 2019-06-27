Нельзя стричься и пить кофе: Санта Димопулос высмеяла предрассудки о беременности

Певица беременна вторым ребенком и прекрасно себя чувствует
Украинская певица Санта Димопулос сейчас находится на шестом месяце беременности - она ждет второго ребенка и при этом чувствует себя просто замечательно. Артистка даже продолжает посещать спортивные тренировки - однако данный факт вызвал немало критики в ее сторону.
Как рассказала Санта на своей странице в Instagram, после того, как она показала в "Историях" своего аккаунта свои занятия, она получила немало гневных сообщений о том, что беременным якобы нельзя заниматься спортом. При этом никто из них не мог объяснить, почему так.
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)
Певица решила вспомнить заодно и все другие предрассудки о беременности, которые она слышала, и с иронией их перечислила.
"Была на тренировке, выставила сторис. С десяток инста дев накинулись в директе – беременным тренироваться вообще нельзя! Прям категорически! А почему? Хз! Нельзя и точка! Что там еще нам нельзя? Я слышала такое:
– Поднимать руки вверх (ребенок запутается в пуповине)
– Стричься (чтобы тупенький не родился)
– Смотреть на некрасивые вещи (страшненький будет)
– Краситься
– Есть сырую рыбу (и вообще много чего нельзя, но что можно - обязательно за двоих)
– Пить кофе
– Лежать в ванной
– Держать кота (1.заразит. 2.ребенок волосатый будет)
– Вязать (опять запутается в пуповине, мать ее)
– Покупать вещи заранее (мало ли чего)
– Живот показывать (сглазят, понятное же дело)
– Летать конечно же!
– Скрещивать ноги (косолапенький будет)
– Спать на спине (задохнется ведь)
– Нельзя ругаться и ссориться (злым будет)
Лучше всего лечь и лежать дубом и не двигаться. Что-то я пропустила, мамочки? Дополните список", - написала Димопулос.
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)
Подписчики артистки поддержали ее и начали также перечислять глупые запреты для беременных, которые они знают.
Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)
Напомним, беременная Санта Димопулос рассказала, почему будет рожать второго ребенка за границей. Певица выбрала Монако.
Ранее Санта Димопулос рассказала, как протекает вторая беременность. По словам певицы, она прекрасно себя чувствует.