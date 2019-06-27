Нельзя стричься и пить кофе: Санта Димопулос высмеяла предрассудки о беременности

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица беременна вторым ребенком и прекрасно себя чувствует

Украинская певица Санта Димопулос сейчас находится на шестом месяце беременности - она ждет второго ребенка и при этом чувствует себя просто замечательно. Артистка даже продолжает посещать спортивные тренировки - однако данный факт вызвал немало критики в ее сторону.

Как рассказала Санта на своей странице в Instagram, после того, как она показала в "Историях" своего аккаунта свои занятия, она получила немало гневных сообщений о том, что беременным якобы нельзя заниматься спортом. При этом никто из них не мог объяснить, почему так.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица решила вспомнить заодно и все другие предрассудки о беременности, которые она слышала, и с иронией их перечислила.

"Была на тренировке, выставила сторис. С десяток инста дев накинулись в директе – беременным тренироваться вообще нельзя! Прям категорически! А почему? Хз! Нельзя и точка! Что там еще нам нельзя? Я слышала такое:

– Поднимать руки вверх (ребенок запутается в пуповине)

– Стричься (чтобы тупенький не родился)

– Смотреть на некрасивые вещи (страшненький будет)

– Краситься

– Есть сырую рыбу (и вообще много чего нельзя, но что можно - обязательно за двоих)

– Пить кофе

– Лежать в ванной

– Держать кота (1.заразит. 2.ребенок волосатый будет)

– Вязать (опять запутается в пуповине, мать ее)

– Покупать вещи заранее (мало ли чего)

– Живот показывать (сглазят, понятное же дело)

– Летать конечно же!

– Скрещивать ноги (косолапенький будет)

– Спать на спине (задохнется ведь)

– Нельзя ругаться и ссориться (злым будет)

Лучше всего лечь и лежать дубом и не двигаться. Что-то я пропустила, мамочки? Дополните список", - написала Димопулос.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Подписчики артистки поддержали ее и начали также перечислять глупые запреты для беременных, которые они знают.

Горячий душ-нельзя! Спать на спине-нельзя и левый бок тоже нельзя! И конечно же "секес", нельзя малышу по голове стучать

Красить и стричь волосы ещё был пунктик

С этого списка я делала всё!)))) здоровые и умные и красивые трое сыновей ))

Живот показывать ни в крем случае, втягивайте все девять месяцев

Напрашивается вопрос - значит, во время беременности лучших выход это лежать и не двигаться??? Ох уж эти суеверные будущие мамочки!!!

Пфф, а переступать через цепи и веревки? Потому что,опять же, пуповина!! Называть именем родственника. И если их много, то дете рискует быть без имени, ну или Родригез или Персифона

Брать без спросу или срывать что-то с дерева,а то родимые пятна появятся

Дышать можно?)

А еще рожать с завязанными волосами тоже нельзя! Ну ж пуповина же!

Это очень все смешно. За пост спасибо

Всю беременность тренировалась с первого месяца) Бред это все!)

Вот так начитаешься,и думаешь, что нам беременным наверное все 9 месяцев надо жить в лесу, не ухаживать за собой вообще и подальше от цивилизации

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, беременная Санта Димопулос рассказала, почему будет рожать второго ребенка за границей. Певица выбрала Монако.

Ранее Санта Димопулос рассказала, как протекает вторая беременность. По словам певицы, она прекрасно себя чувствует.