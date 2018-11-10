"Негатив - це така зараза": Камінська відповіла на критику "диванних" експертів

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Слава Камінська нещодавно опублікувала кілька колажів, де показувала, як виглядає на до і після пластики. А хейтеры написали купу негативних коментарів співачці

Солістка популярного українського музичного дуету "Неангели" Слава Камінська відповіла на критику в свою адресу, яка виражається у великій кількості коментарів, залишених "диванними" б'юті-експертами до фотоколлажiв, на яких зірка порівняла свої нинішній зовнішній вигляд і те, як вона виглядала кілька років тому (до та після пластики). Камінська тоді зазначила, що вік йде їй на користь. Пост з відповіддю хейтерам артистка опублікувала у своєму Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/babaslavka)

Серія колажів викликала бурхливу і не завжди адекватну реакцію у користувачів, проте Слава не стала відмовчуватися і гідно відповіла.

"Розлючені у нас молодички. Люди не вміють радіти за інших і це дуже сумно . Я не хочу нікого вчити , просто з власного досвіду знаю , що негатив - це така зараза , від якої важко позбутися . Мало того , що повертається , так ще й роз'їдає зсередини! Сонечко світить навіть взимку, тільки одних воно гріє, а інших сліпить і дратує. Всім гарного дня, подивіться, яка ніжна осінь за вікном", - доброзичливо написала співачка.

Фотоколажі Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська вразила фанатів оголеним тілом. Вона зазначила, що в сучасному світі відверті фото стали нормою.

До речі, раніше ми писали про те, що Слава Камінська розповіла про свої стосунки з чоловіком.

Відео: РБК-Україна